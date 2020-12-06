6 признаков, что женщина ищет мужчину от скуки и безысходности

Часто люди начинают отношения, находясь в состоянии депрессии. Многие скрываются от собственной неуверенности, кто-то пытается заполнить пустоту внутри себя. Такое начало не приведет к здоровым отношениям, человек превращается в зависимого от своего партнера.

Каковы же признаки того, что женщина ищет любовь от безысходности?

Состояние отчаяния вызывает потребность в отношениях

Никогда не надо навязчиво и усиленно искать любовь и отношения. Судьба обязательно сведёт в нужный момент с правильным человеком. Если женщина часто заходит на сайты знакомств и мысль найти мужчину становится навязчивой, ей необходимо просто отпустить ситуацию.

Настоящий счастливый человек может быть счастлив и в одиночестве. Надо найти вещи и занятия, которые будут приносить удовольствие. И только когда человек по-настоящему счастлив, он встретит своего человека.

Неуверенность в себе вызывает чувство нужды в мужчине

Для того чтобы тебя любили, нужно в первую очередь любить себя. Женская сущность устроена так, что ей постоянно надо ощущать себя красивой и желанной. Но бывает так, что женщине постоянно нужно подтверждение её красоты, ума и других качеств. Тем самым она заполняет пустоту внутри себя.

Поэтому нужно полюбить саму себя, полюбить все свои плюсы и минусы. И тогда комплименты будут восприниматься по-другому. Это будут просто очередные слова в пользу уникальности женщины.

Самодостаточный и счастливый человек никогда не скажет: «Я не могу жить без тебя»

Такой человек сможет жить без другого, но просто предпочитает не делать этого. Признавшись в своих чувствах, человек делает выбор, он выбирает себе надежного спутника в жизни. С которым он может поделиться своим временем, силами и эмоциями.

Боязнь сказать мужчине «неправильные слова»

Любимому человеку надо говорить все, о всех мыслях и чувствах. Нужно уметь проявлять свои эмоции, делиться своими переживаниями без страха о том, что мужчина неправильно поймёт. Не надо играть роль всегда счастливой женщины. Нельзя становиться удобной женщиной. Нужно ценить себя и трезво оценивать свои достоинства.

Желание быть с мужчиной вызывает чувство наполненности и целостности

Часто можно услышать фразу: «Желаю найти тебе свою половинку», «Я хочу, чтобы мы дополняли друг друга».

Не надо быть половинкой, надо заполнить пустоту внутри себя. Нужно быть целостным и наполненным человеком. Иначе ему всегда будет чего-то не хватать. В любых отношениях такая женщина будет недовольна.

Надо встретить такого человека, чтобы быть с ним на одной волне, чтобы с удовольствием жить.

Боязнь выстроить свои личные границы

Самодостаточный человек не будет нуждаться в мужчине. Умение построить свои личные границы приведет не только к здоровым отношениям с мужчиной, но и в целом к счастливой жизни.