8 «нельзя» в ссоре с мужем, если не хочется его потерять

«Милые бранятся – только тешатся», — гласит пословица. Однако, так ли это на самом деле? Статистика разводов утверждает, что нет. Оказывается, есть такие вещи, которые делать в ссоре нельзя ни в коем случае.

Нельзя сравнивать с другими

Никогда. Даже в шутку. Даже безобидное, брошенное в ссоре «ты ведешь себя, как твой отец» может создать между близкими людьми стену, или вовсе разрушить фундамент семейных отношений.

Пытаться уйти от разговора

Увиливать от разговора – не самое лучшее решение. Проблема не решается, она лишь замалчивается, а обида остается. Эта обида становится «хронической», служит охлаждающим фоном, от которого потом никак не избавиться. Люди отдаляются и уходят насовсем.

Ставить ультиматумы

«Или я, или твоя мать!» и прочие ультиматумы должны быть табу, если не хочется разрыва отношений. Если угрожать уходом, то мужчина не будет доверять. Любой ультиматум ставит жирный крест на отношениях.

Использовать жесты неуважения

И это не обязательно средний палец руки. Скрытая агрессия, «закрытые» позы, мимика – все это ярко демонстрирует провоцирование разрыва. Важно следить за собой во время ссоры, чтобы «не переборщить».

Настаивать на немедленном решении проблемы

Иногда проблема требует не сиюминутного решения, а более деликатного подхода. Нельзя на партнера давить. Нужно дать время себе и ему. «В любой горячей теме лучше дать себе еще минут 20, прежде чем начать обсуждение», — такого мнение психолога Роберта Вайса.

Критиковать его воспитание

Как бы то ни было, критиковать воспитание мужчины — неумно и недальновидно. Этим женщина показывает неуважение его семье, той среде, где он вырос. Она как бы ставит себя выше, показывая мужчине, какое же он ничтожество на самом деле. И что же она ожидает после этого: какого уважения и какой любви?

Говорить мужу, как он должен себя чувствовать

Не надо говорить мужу, что его чувства неправильны или игнорировать их вовсе. Например, если мужчина гневается, нужно дать ему выпустить пар, если плачет (и такое бывает!), то не надо язвить, что ведет он себя «как баба». Мужчины такого не прощают.

Говорить с сарказмом

Мужчина устроен так, что ему проще общаться прямо, без подтекстов. Женщина часто язвит, намекает, пытаясь «достучаться» до любимого. И делает только хуже. Мужчина не всегда поймет намек, зато отлично почувствует агрессию. Вряд ли он захочет поддерживать отношения с той, которая вонзает ему нож в спину. Мужчина жаждет поддержки от любимой, хочет согреться от тепла ее очага, а не отравиться ее ядом.