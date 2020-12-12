Что надеть, если у женщины маленький бюст

Обладательницы маленькой груди порой считают это недостатком и испытывают комплексы. Стилисты дают несколько простых советов, которые визуально помогут увеличить грудь.

Модные эксперты рекомендуют не зацикливаться на поисках красивых бюстгальтеров с эффектом «пуш-ап» чтобы исправить ситуацию.

Небольшая грудь сама по себе выглядит привлекательно. Гармония в образе нарушается только в случаях, когда неправильно подобрана одежда или есть дисбаланс в пропорциях женщины (у неё очень широкие бёдра и узкие плечи). Но для большинства девушек маленькая грудь является достоинством и украшением, которое подчёркивает сексуальность. Если вспомнить Киру Найтли — то она прекрасна, но при этом не обладает пышным бюстом.

Если барышню всё же одолевают комплексы по поводу маленькой груди, то эту особенность строения тела можно скорректировать правильно подобранной одеждой. Нужно принять к сведению некоторые хитрости.

Все дополнительные элементы спереди на кофте, свитере, платье — придают объём груди. Это могут быть декоративные карманы, рюши, воланы, жабо и объёмный ворот. Нужно закрывать декольте. Маленькая грудь визуально смотрится больше, когда вырез у наряда маленький. Действенный приём — сыграть на контрасте. То есть выбрать вариант наряда, у которого тёмный верх и светлый низ. Акценты внимания окружающих сместятся на светлые оттенки, меньше взглядов будут оценивать зону декольте. Горизонтальные линии под грудью также визуально делают бюст пышнее. Хорошим выбором станет платье с завышенной талией и глубоким декольте, топ без бретелек и купальник-бандо. Покупать футболки следует с круглым вырезом, избегая V-образных моделей. В холодное время года эффективным приёмом станет многослойность — это когда поверх кофты или тонкого свитера надевают пиджак, жилет, кардиган. Нужно отдавать предпочтение платьям, которые подчёркивают фигуру. Важно сделать образ изящным, чтобы маленькая грудь смотрелась гармонично. Следует избегать платьев из тонкой ткани, которые обтягивают будто вторая кожа. Вещам с запахом — да! Сборки на ткани придают объём груди, но важно помнить о недопустимости слишком глубокого выреза. Не стоит привлекать внимание к груди яркими цветами и узорами наряда. Лучше сделать акцент на модных брюках или юбке, надеть массивные серьги, тем самым обратив интерес в сторону лица.