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Что надеть, если у женщины маленький бюст

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Обладательницы маленькой груди порой считают это недостатком и испытывают комплексы. Стилисты дают несколько простых советов, которые визуально помогут увеличить грудь.

Модные эксперты рекомендуют не зацикливаться на поисках красивых бюстгальтеров с эффектом «пуш-ап» чтобы исправить ситуацию.

Небольшая грудь сама по себе выглядит привлекательно. Гармония в образе нарушается только в случаях, когда неправильно подобрана одежда или есть дисбаланс в пропорциях женщины (у неё очень широкие бёдра и узкие плечи). Но для большинства девушек маленькая грудь является достоинством и украшением, которое подчёркивает сексуальность. Если вспомнить Киру Найтли — то она прекрасна, но при этом не обладает пышным бюстом.

Если барышню всё же одолевают комплексы по поводу маленькой груди, то эту особенность строения тела можно скорректировать правильно подобранной одеждой. Нужно принять к сведению некоторые хитрости.

  1. Все дополнительные элементы спереди на кофте, свитере, платье — придают объём груди. Это могут быть декоративные карманы, рюши, воланы, жабо и объёмный ворот.Что надеть, если у женщины маленький бюст
  2. Нужно закрывать декольте. Маленькая грудь визуально смотрится больше, когда вырез у наряда маленький.Что надеть, если у женщины маленький бюст
  3. Действенный приём — сыграть на контрасте. То есть выбрать вариант наряда, у которого тёмный верх и светлый низ. Акценты внимания окружающих сместятся на светлые оттенки, меньше взглядов будут оценивать зону декольте.Что надеть, если у женщины маленький бюст
  4. Горизонтальные линии под грудью также визуально делают бюст пышнее. Хорошим выбором станет платье с завышенной талией и глубоким декольте, топ без бретелек и купальник-бандо.Что надеть, если у женщины маленький бюст
  5. Покупать футболки следует с круглым вырезом, избегая V-образных моделей.Что надеть, если у женщины маленький бюст
  6. В холодное время года эффективным приёмом станет многослойность — это когда поверх кофты или тонкого свитера надевают пиджак, жилет, кардиган.Что надеть, если у женщины маленький бюст
  7. Нужно отдавать предпочтение платьям, которые подчёркивают фигуру. Важно сделать образ изящным, чтобы маленькая грудь смотрелась гармонично.Что надеть, если у женщины маленький бюст
  8. Следует избегать платьев из тонкой ткани, которые обтягивают будто вторая кожа.Что надеть, если у женщины маленький бюст
  9. Вещам с запахом — да! Сборки на ткани придают объём груди, но важно помнить о недопустимости слишком глубокого выреза.Что надеть, если у женщины маленький бюст
  10. Не стоит привлекать внимание к груди яркими цветами и узорами наряда. Лучше сделать акцент на модных брюках или юбке, надеть массивные серьги, тем самым обратив интерес в сторону лица.Что надеть, если у женщины маленький бюст

Следует ли прибегать к таким хитростям или всё же стоит избавиться от комплекса маленькой груди?

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