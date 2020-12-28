Что нужно от отношений мужчинам, представляющим разные знаки зодиака

Одни люди верят в гороскопы, другие – нет. И это дело каждого. Но все же у представителей знаков зодиакального круга есть немало общего. К примеру, Скорпионы являются страстными натурами. Рыбы любят долгие разговоры. А вот Девы выбирают интеллектуально развитого партнера. Стоит разобраться в том, что именно хотят от отношений мужчины разных знаков зодиака.

Овен

Он нуждается в постоянной похвале и моральной поддержке. Ему важно ощущать себя крепким и смелым самцом, «каменной стеной». Избраннице стоит чаще узнавать его мнение, просить совета или помощи.

Телец

Является страшным собственником, поэтому о флирте с другими мужчинами придется забыть. Тельцы обожают ласку и нежности. Объятия, поцелуи, приятные слова – все это должно быть каждый день. Также важно создавать уют в доме и вкусно кормить возлюбленного.

Близнецы

Рожденный под этим созвездием мужчина любит, когда его удивляют. Если вторая половинка устроит свидание на крыше дома, то еще больше влюбит в себя Близнеца. Еще одним плюсом в копилку избраннице будет умение вести диалог, четко излагать мысли.

Рак

Его можно назвать домоседом и прирожденным романтиком. Избранница должна стать для него другом, надежным тылом. А еще Раки – визуалы. Внешние данные для них очень важны. Поэтому находящейся рядом с ним даме необходимо следить за собой.

Лев

Представляющие этот знак мужчины в барышнях ценят ухоженность, интеллект и аристократичность. Возлюбленная должна показать Льву, что он самый лучший на всем белом свете. Не нужно спорить с ним на людях.

Дева

При выборе спутницы жизни он обращает внимание не на внешность, а на интеллект девушки. Также потенциальная избранница должна разделять его увлечение (к примеру, путешествия, катание на лыжах и др.).

Весы

Идеальная в его понимании девушка должна быть элегантной, нежной, любезной и решительной. А еще для Весов важно, чтобы от партнерши приятно пахло духами. Долгие отношения сложатся лишь в том случае, если избранница не будет его критиковать, повышать голос и устраивать истерики.

Скорпион

Он очень падок на женскую красоту. И не обязательно быть моделью, чтобы понравиться Скорпиону. Свобода взглядов, таинственность и сексуальная привлекательность – то, что его манит. А еще в женщинах он ценит чувство юмора.

Стрелец

Выстроить гармоничные отношения он может лишь с той дамой, с которой ему будет интересно. Веселый нрав, общительность, наличие хобби или любимого занятия – все это его привлекает. А еще Стрельцу обязательно нужно предоставлять свободу, иначе его чувства сойдут на нет.

Козерог

Состоящая в отношениях с ним барышня не должна себя вести вызывающе. Скромная с безупречным вкусом – таков идеал женщины в представлении Козерога. Ждать от него проявления щедрости не стоит. Речь идет не только о подарках, но и о чувствах.

Водолей

Ему требуется свобода выбора. Уступки со стороны Водолея возможны, но подобная ситуация будет его раздражать. Женщина должна оставаться для него загадкой, в противном случае он быстро потеряет интерес к ее персоне.

Рыбы

В отношениях инициативу придется проявлять даме. Мужчина-Рыбы нерешителен, и у него часто происходит «отрыв от реальности». Все будет хорошо, если избранница окружит его лаской и нежностью, внимательно выслушает и поймет.