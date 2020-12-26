Что поможет от отеков после слез

Быстрые и эффективные методы, способные привести в приличный вид даже после самых долгих рыданий.

Слезы — не стыдно, ведь каждый может расстроиться из-за какой-то грустной или больной ситуации, да и не всегда для слез требуется повод. Ведь благодаря сезам можно выплеснуть негатив и злость, копившийся изнутри. Однако происходит так, что эмоции накрывают в самый неподходящий для этого момент. Не спешите расстраиваться и думать, что ваше событие испорчено, ведь всегда есть выход.

В первую очередь нужно обязательно расслабиться, приоткрыть окошко и сделать глубокий вдох, после выдох. И так около 10 раз, чтобы прийти в себя.

Следующим шагом будет холодная воды, которой следует хорошенько умыться, чтобы убрать следы слез.

Можно использовать глазные капли, которые в свободной продаже в аптеке и стоят совсем недорого.

Итак, как же снять отеки и покраснения с глаз:

Примочки. Когда слезы окончательно высохнут и придет осознание того, что слез больше не будет, то можно прибегнуть к несложному методу и воспользоваться ватными тампонами. Смочить их в холодной воде или чае, а после приложить на веке. Продержать 10 минут, а после убрать. Улучшить циркуляцию крови. В этом помогут приседания и чем больше их будет, тем лучше. Быстрые моргания и зажмуривания тоже могут помочь. Ледяные кубики. От отеков хорошо помогает лед. Нужно тщательно протереть лицо кубиками льда, это поможет снять отечность. Для приготовления таких кубиков можно использовать обычную воду или же отвар трав. Контрастный душ также не будет лишним. Он улучшит циркуляцию крови и взбодрит весь организм. Не пренебрегайте этим советом, он весьма эффективен. Огурцы. Неспроста наши бабушки так хорошо выглядят на фотографиях, ведь огурцы были их лучшим косметическим средством. Они обладают вяжущим средством, благодаря чему быстро и эффективно снимают все отеки. Холодные кусочки нужно положить на глаза на минут 15. Охлажденные чайные пакетики. Можно взять уже использованный чайный пакетик и положить его в холодильник, а после приложить на или под глаза. 10 минут будет вполне достаточно. Легкий массаж глаз. Кончиками пальцев следует аккуратно надавливать на кожу, от внутреннего уголка века к внешнему. Это должно происходить по кругу. Не делайте этого дольше 10 минут.