Что поможет от отеков после слез

Быстрые и эффективные методы, способные привести в приличный вид даже после самых долгих рыданий.
Слезы — не стыдно, ведь каждый может расстроиться из-за какой-то грустной или больной ситуации, да и не всегда для слез требуется повод. Ведь благодаря сезам можно выплеснуть негатив и злость, копившийся изнутри. Однако происходит так, что эмоции накрывают в самый неподходящий для этого момент. Не спешите расстраиваться и думать, что ваше событие испорчено, ведь всегда есть выход.
В первую очередь нужно обязательно расслабиться, приоткрыть окошко и сделать глубокий вдох, после выдох. И так около 10 раз, чтобы прийти в себя.
Следующим шагом будет холодная воды, которой следует хорошенько умыться, чтобы убрать следы слез.
Можно использовать глазные капли, которые в свободной продаже в аптеке и стоят совсем недорого.
Итак, как же снять отеки и покраснения с глаз:
- Примочки. Когда слезы окончательно высохнут и придет осознание того, что слез больше не будет, то можно прибегнуть к несложному методу и воспользоваться ватными тампонами. Смочить их в холодной воде или чае, а после приложить на веке. Продержать 10 минут, а после убрать.
- Улучшить циркуляцию крови. В этом помогут приседания и чем больше их будет, тем лучше. Быстрые моргания и зажмуривания тоже могут помочь.
- Ледяные кубики. От отеков хорошо помогает лед. Нужно тщательно протереть лицо кубиками льда, это поможет снять отечность. Для приготовления таких кубиков можно использовать обычную воду или же отвар трав.
- Контрастный душ также не будет лишним. Он улучшит циркуляцию крови и взбодрит весь организм. Не пренебрегайте этим советом, он весьма эффективен.
- Огурцы. Неспроста наши бабушки так хорошо выглядят на фотографиях, ведь огурцы были их лучшим косметическим средством. Они обладают вяжущим средством, благодаря чему быстро и эффективно снимают все отеки. Холодные кусочки нужно положить на глаза на минут 15.
- Охлажденные чайные пакетики. Можно взять уже использованный чайный пакетик и положить его в холодильник, а после приложить на или под глаза. 10 минут будет вполне достаточно.
- Легкий массаж глаз. Кончиками пальцев следует аккуратно надавливать на кожу, от внутреннего уголка века к внешнему. Это должно происходить по кругу. Не делайте этого дольше 10 минут.
Скажите, часто ли ваши эмоции берут вверх и какие методы помогают вам избавиться от “улик”?