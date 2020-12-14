Что такое скандинавский стиль в одежде: объясняют эксперты

Скандинавский стиль представляет собой комфорт во всем, в том числе и в одежде. Последняя практичная, удобная и долговечная (скандинавы действительно разбираются в этом). Да, стиль лаконичный, но все равно его полюбили миллионы людей.

Особенности стиля

Эксперты смогли выделить следующие черты стиля:

Крой. Простая конструкция, и минимализм в силуэте. Силуэт юбки и брюк может быть прямым или немного расклешенным.

Цвет. Оттенки всегда сдержанные. Чаще всего используются базовые тона – черный, белый, серый и бежевый. Оттенки приглушенные и натуральные.

Принт. Всегда простой, к примеру, в клеточку или в полоску.

Причина многослойности и свободного силуэта в суровом климате и переменчивой скандинавской погоде. С другой стороны, именно это позволяет создавать такие необычные образы.

С момента появления стиль смог значительно эволюционировать. Во многом благодаря социальным сетям. Видимо, скандинавским девушкам надоел северный минимализм, они начали экспериментировать с цветами, узорами и кроем. Но все же комфорт для них всегда был на первом месте. Подобное сочетание позволило создать яркие, стильные, но в то же время комфортные образы. Некоторые марки вдохновились скандинавским стилем и начали пропагандировать минимализм.

Создание образа в скандинавском стиле

В основе могу быть вещи с лаконичным и свободным кроем. Важно, чтобы оттенок был сдержанным, а деталировка минимальной.

Хороший пример – брючный костюм. Штаны могут быть мягкими, широкими или со стрелками. С юбкой действует тот же принцип, что и с классикой. Чтобы создать эффект многослойности, часто используется фактурный трикотаж. Для смелых хорошим решением будет сочетание брюк и платья.

В качестве основы можно взять жакет. Некоторые используют последний вместо куртки или плаща, выстраивая вокруг верхней одежды стильный образ. К примеру, можно соединить пиджак и вещи для женщин (платье с летящим силуэтом), добавив к ним много спортивных деталей.

Образ также часто строят из простых, но проверенных временем вещей в концепции минимализма 90-х годов. К примеру, платье-майка, длинная футболка. В качестве обуви можно использовать сандалии или даже кроссовки. Важно дополнить все минималистическими аксессуарами. Порой аутентичность подчеркивает наличие этичных орнаментов на ткани.