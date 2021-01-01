Экстрасенсы советуют: что необходимо делать, чтобы научиться разбираться в окружающих

Идеальных людей не существует. У каждого человека есть свои преимущества и недостатки, которые с первого взгляда рассмотреть невозможно. Экстрасенсы — это те люди, которые обладают определенным мастерством и умеют разбираться в людях.

Наверное, каждый человек хотя бы раз советовал своему близкому знакомому, с кем ему стоит общаться, а с кем лучше ограничить контакты. Есть люди, которые с первой секунды вызывают неприятные чувства внутри.

Определить с первого взгляда, какой человек — задача довольно простая. Первое, на что обращает внимание человек — поведение собеседника. Порой обстоятельства вынуждают находиться в атмосфере неприязни. Вокруг только заносчивые и неприятные личности, которые не привлекают, а отталкивают от себя.

Однако, ссылаясь на негативные качества, невозможно целостно составить психологический портрет человека.

Люди делятся на основные категории или типы:

Эмоциональная личность. Такие люди, как правило, всё демонстрируют посредством ярко выраженных эмоций, которые порой бьют через край. Они — впечатлительные натуры и слегка неуравновешенные люди. Такие личности открыто делятся с миром своими симпатиями или неприязнями. Не стоит слишком тесно и близко общаться с такого рода индивидуумами, иначе можно энергетически исчерпаться. Негативная личность. Это один из самых тяжёлых типов людей. Они переполнены отрицательной энергетикой и постоянно недовольны всем, что их окружает. Диалог с такими людьми вести тяжело. Они не любят откровенничать, и мало кому доверяют. Человек без эмоций. Таких людей определить довольно сложно, но возможно. Они получают удовольствие от страданий других и не умеют радоваться за победы близких людей. Их не интересует жизнь окружающих. Такие натуры — истинные алекстимики. Манипуляторы. Экстрасенсы утверждают, что общение с такими людьми приносит больше вреда, нежели пользы. Такие люди очень любопытны и постоянно втираются в доверие. Они используют людей ради собственной выгоды, получая от этого удовольствие и огромную пользу на свой счёт. Им удобно жить только для себя.

Что необходимо делать, чтобы разбираться в людях?

Есть большое количество различных методик, которые помогают разбираться в людях. Экстрасенсы утверждают, что необходимо развить определенные навыки, которые помогут в разрешении различных ситуаций.

Необходимо развивать интуицию; подсознание человека знает гораздо больше, чем, кажется на первый взгляд; важно прислушиваться к тем ощущениям, которые возникают внутри. Анализировать; необходимо внимательно относиться к любым мелочам и деталям, которые помогут составить целостное представление о человеке. Полученные знания всегда применять на практике; чем больше человек общаться, тем больше замечает деталей и типов людей. Расширение круга общения никогда не повредит; во время диалога следует развивать сложные темы, концентрируясь на ответах собеседника, выделяя главное и второстепенное.