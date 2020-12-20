Фитнес эпохи Советского Союза: секреты стройности наших родителей

В былые времена не существовало такого количества физических тренажеров, как сегодня, да и тренеров было поменьше. С каждым годом появляется все больше эффективных упражнений и методик по сбросу лишнего веса. В советское время было гораздо меньше людей, которые страдали лишними килограммами.

Почему в советское время большинство людей оставались в хорошей физической форме?

Во-первых, среди людей всегда и везде звучал лозунг – спорт в массы! ЗОЖ внедряли в жизнь каждого советского гражданина. На каждой площадке во дворе были установлены турники, спортивные площадки и стадион. Спорт активно развивался в прошлом и продвигался среди молодежи. Секции были доступны как для взрослых, так и детей. К тому же за посещение спортивных занятий денег не требовали. Все занятия были бесплатными. За небольшую сумму дополнительно выдавали велосипеды или лыжи. В школьных учреждениях работали спортивные кружки.

Каждое утро советский гражданин в обязательном порядке делал гимнастику. Из радиоприемника звучала задорная музыка и голос, транслирующий физические упражнения, которые повторяли как взрослые, так и дети. Те, кто родился в Советском Союзе, наверное, не смогут забыть всеми известные строки, напетые Владимиром Высоцким: «Вдох глубокий, руки шире, не спешите, три четыре».

Советские люди достаточно много передвигались пешком. Все дело в том, что автомобильное средство позволить себе могли далеко не многие, а остановка порой находилась не близко к дому, поэтому ходьба была любимым занятием советского гражданина и просто физически невозможно было в такой обстановке набрать лишние килограммы.

По телевизору показывали аэробику. В то время – такая телепередача наименовалась ритмической гимнастикой. Ее показывали в эфире на протяжении семи лет. Передача длилась вплоть до 1991 года. Комплексные упражнения демонстрировали известные личности. Например, спортсмены или балерины. Упражнения необходимо было выполнять под музыкальные композиции в быстром темпе.

Еще одно любимое и полезное занятие советского человека – крутить хула-хуп. Мода на этот предмет стройности фигуры зародилась в шестидесятые годы. В то время обруч крутили все. От мала, до велика. Поговаривали, что хула-хуп крутил даже сам секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Правда это или вымысел – остается загадкой.