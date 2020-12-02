Глупые комплименты, которым учат мужские глянцевые журналы

Иногда девушка слышит в свой адрес неприятный комплимент, но старается сдерживаться и не обижается на услышанное. Однако не всегда выходит. В мужских глянцевых изданиях рассказывается не только про автомобильные средства, но и про отношения. Прочитав пару страниц, можно убедиться в том, где молодой человек понабрался идиотских комплиментов, которые лучше не произносить девушке.

Какие фразы больше всего раздражают хрупких молодых особ?

Фраза номер 1 – без косметических средств на лице гораздо лучше. Когда девушка слышит подобное высказывание, то начинает задумывать и анализировать: а что же не так и почему мужчину привлекает не яркая картинка, а натуральный образ. Конечно же, девушки прекрасны и без косметики, но не стоит отнимать у них любимое занятие, которое заключается в утреннем ритуале приводить себя в порядок.

Фраза номер 2 – ты самая красивая, умная девушка из всех, кто попадались мне в жизни. Не одна молодая особа не обрадуется, услышав подобное. Никто не хочет быть «одной из». Лучше всего, чтобы молодой человек произнес фразу иначе, и тогда девушка останется довольной. Если все сделать правильно, то дама сердца будет довольна, а ее самооценка мгновенно взлетит вверх.

Фраза под номером 3 — я предпочитаю девушек с пышными формами. Когда девушка слышит подобное, то все, что она хочет — это встать и уйти прочь. Не имеет значение, обладает ли девушка прекрасной фигурой или наоборот, ее тело не идеально и есть, что подтянуть. Крайне обидно, когда такую фразу произносит человек, в которого девушка влюблена до безумия.

Еще один комплимент, который не стоит произносить мужчине – у тебя очень красивые зубы. Лучше всего перестроить выражение и сделать акцент на улыбке.

Фраза номер 5 – у тебя красивый и большой рот. Многие девушки имеют пышные и привлекательные губы. Большинству мужчин это нравится, поэтому они хотят подчеркнуть это посредством красивого комплимента, а вот на деле выходит пошло и неприлично.

Следующий неприятный комплимент из уст мужчины: у тебя очаровательный ребенок, но он не похож на тебя. Такими выражениями иногда бросаются не только молодые люди, но и многочисленные невоспитанные родственники. Со стороны это звучит, как оскорбление, поэтому не стоит бросаться такими словами. Каждая молодая мама считает, что ее малыш обязательно хотя бы немного похож на нее.