Коллекционирование парфюмерии нередко превращается в страсть, но не всегда есть возможность целенаправленно пойти в магазин за новинкой или ждать скидок, чтобы сэкономить. Интернет-магазин духов Бутик Парфюм в Москве — возможность приобрести оригинальные люксовые и нишевые духи по привлекательным ценам. Онлайн продажи и поставки прямо с логистического склада позволяют снизить стоимость на парфюмерию и косметику до 20 %. Компания работает на рынке более 15 лет, завоевав доверие клиентов благодаря качественной продукции, большому каталогу товаров и удобному сервису.

Особенность ассортимента компании

Компания Бутик Парфюм предлагает не только парфюмерные бестселлеры, но и новинки, лимитированные выпуски. Отличительная особенность магазина – раритетные ароматы в оригинальном исполнении, что особенно заинтересует коллекционеров. Некоторые винтажные композиции сняты с производства.

Для тех, кто не может определиться с выбором и боится приобретать полноразмерный флакончик без тестирования, есть отливанты. Это оригинальные духи, разлитые в специальные пузырьки-атомайзеры с соблюдением технологии, что гарантирует сохранность продукта. Ознакомиться с ассортиментом можно в соответствующем разделе.

На сайте магазина можно пройти онлайн тест по подбору духов. Этот способ позволит вам определиться с направлением звучания, его характером, который лучше всего будет соответствовать вашему образу жизни и предпочтениям. С его помощью вы легко подберете композиции для подарка близкому человеку, чьи вкусовые предпочтения вам известны. При необходимости вам помогут консультанты.

Преимущества покупок в интернет-магазине Бутик-Парфюм

Заказывать парфюмерию в Бутик Парфюм не только выгодно, но и удобно.

Простая, понятная навигация и удобный поиск нужного аромата с помощью алфавита, поисковой строки или по разделам;

Регулярные скидки на популярные духи до 40 %;

Подарки при заказе более двух флаконов духов.

Оформить покупки можно ежедневно с 10:00 до 20:00 по номеру телефона, указанному на сайте, или оставить заявку в один клик в любое удобное для вас время.

Оплату можно произвести после получения заказа или же сделать предоплату через сервисы Яндекс.Деньги, WebMoney, онлайн посредством карты Сбербанка. Доставка для покупателей из регионов осуществляется бесплатно Почтой России. Клиентам из Москвы и области предоставляются курьерские услуги.