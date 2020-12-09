Как часто можно стирать любимые джинсы

В гардеробе каждого современного человека можно найти несколько пар удобных и красивых джинсовых изделий. Они давно завоевали расположение общества благодаря своей удобности и прочности материала.

Джинсовые предметы гардероба выпускаются многими известными производителями, ассортимент представлен разнообразными моделями и цветовыми решениями. Можно легко подобрать джинсы, которые выгодно подчеркнут любой тип фигуры и станут базовой вещью при формировании ежедневного образа.

Каждый материал имеет определенные свойства и способы ухода для долговечного использования. Для сохранения опрятного внешнего вида и длительной носки любимых джинсов нужно выполнять простые рекомендации.

При приобретении полюбившейся модели необходимо обратить внимание на размерный ряд коллекции. Джинсовая ткань имеет свойство со временем растягиваться и деформироваться в процессе носки. Поэтому лучше купить джинсы на размер меньше, чем требуется. Это позволит изделию облегать фигуру и подчеркивать все ее достоинства.

Перед первой ноской нужно обязательно прополоскать изделие. Это позволит удалить лишнюю химическую краску и избежать возможных конфузов при дальнейших стирках.

Для сохранения джинсов в достойном виде нужно тщательно изучить информацию на бирке. Обычно производитель указывает допустимую температуру, рекомендованный режим стирки и сушки изделия.

Частота стирки любимых джинсов зависит от регулярности и степени загрязнений. Очищать изделие рекомендуется по мере необходимости. Слишком частая стирка может навредить внешнему виду, способствовать выцветанию и протиранию ткани.

Модели из темной ткани при незначительных загрязнениях можно обрабатывать с помощью сухой чистки. Ведь именно в таком материале больше всего химических красителей.

Сушить нужно естественным путем. Это поможет сохранить структуру ткани на долгий срок. Полностью просушенное изделие необходимо погладить. Воздействие горячего воздуха позволяет надежно зафиксировать окрас джинсов и сократить выцветание.

При соблюдении нехитрых рекомендаций джинсовое изделие будет сохранять свой первоначальный внешний вид и максимально долго радовать своего обладателя.