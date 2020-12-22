Как избавиться от соперниц, если наконец появился мужчина своей мечты

Очень часто в жизни молодой девушки или женщины возникает ситуация: она встретила мужчину своей мечты, но возле него вьются соперницы. И тут возникает вопрос: как от них избавиться и сделать так, чтобы мужчина выбрал именно ее.

Оказывается, что существуют эффективные рекомендации для того, чтобы мужчина выбрал конкретную женщину из нескольких. Также на пути к своей цели женщина не должна делать опрометчивых поступков и фатальных ошибок, которые могут навредить ей в глазах выбранного мужчины.

Многие женщины часто зависают на различных женских пабликах, где говорят о том, что женщина не должна быть овощем на рынке, поэтому мужчина не должен ее выбирать как мандарин или картошку. И уж если мужчина начинает выбирать из многих женщин одну, то пусть и идет к тем, кото он выбирает. А вот конкретная женщина не пойдет за таким мужчиной, он ей не нужен, раз сомневается и выбирает.

Однако конкуренция между женщинами, как и между мужчинами, существовала, существует и будет существовать – такова природа человека.

И если представители сильного пола соревнуются более жесткими методами, то женщины выясняют отношения с соперницами более тонкими методами.

И крайне редко мужчина с детских лет влюблен в одну женщину и не будет замечать других. Чаще бывает другое – представительницы слабого пола всегда соперничают между собой за внимание определенного мужчины, и его выбор не всегда однозначен сразу после знакомства.

Не всегда на войне хороши все средства

Когда в спину девушке дышат конкурентки, либо начинает поджимать возраст, а потенциального мужа на горизонте все нет, то многие представительницы слабого пола «выходят на охоту». При этом для них важно завоевать абстрактного мужчину, но на этом пути могут подстерегать некоторые препятствия.

Не стоит делать акцент на других женщинах в ущерб себе. Иногда женщина невольно выделяет соперниц в глазах представителя сильного пола, а не себя. Но если она сама покажет ему свою ценность и значимость, то он и не задумается о том, чтобы взглянуть на кого-то другого.

Подстраиваться под мнение мужчины. Не стоит пытаться становиться такой женщиной, которая только по вашему мнению нравится мужчине вашей мечты. И даже если он обращает внимание на внешность или манеры поведения соперницы, это не значит, что нужно полностью копировать ее стиль. Нужно быть самой оригинальной, уникальной, обладать своим стилем в одежде и поведении – это выделит из числа соперниц и может сделать неповторимой для определенного мужчины.

Не стоит легко соглашаться на желания мужчины. По своему характеру он – это прежде всего охотник и завоеватель. Ему важна победа, доставшаяся дорогой ценой, тогда она будет значимой. А то, что легко идет в руки, ценится слишком дешево, поэтому не стоит лишать мужчину возможности поохотиться за трофеем.

Выбрана не та роль. Многим женщинам кажется, что лучшей для мужчины будет та, которая научится предугадывать его желания, будет ему потакать во всем, начиная с мелочей. Да, такая женщина может понравиться вероятному спутнику жизни. Но только на первых порах. Со временем мужчина привыкнет к такой суперопеке, может расслабиться и утратить интерес к такой женщине.

Как удержать завоеванное

Даже если желаемое и случилось, и мужчина вашей мечты выбрал вас, это не означает, что можно успокоиться и почивать на лаврах. Чтобы спутнику жизни было интересно с выбранной женщиной, она должна постоянно поддерживать его интерес к себе. Делать это не так уж и сложно, даже интересно.

Создаем новые семейные традиции. Для этого стоит хотя бы пару-тройку раз в месяц уделять внимание мужу, занимаясь с ним его хобби. в результате интересно станет обоим, а история отношений дополнится приятными воспоминаниями.

Создать солнечные дни. Нужно стараться как можно меньше устраивать разборки или скандалы – подобный негатив уничтожает все доброе и интересное в отношениях. Нужно строить и наслаждаться тем позитивом, который есть в отношениях и создавать новые положительные воспоминания.

Восхваляем своего мужчину. Мужчина также, как и женщина, очень любит, когда его хвалят, делают комплименты даже за незначительные дела. Поэтому мужчину нежно всегда хвалить и поддерживать в сложных ситуациях.