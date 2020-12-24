Как не стать служанкой для мужа

У многих пар отношения так и не заканчиваются свадьбой, потому что женщины становятся слишком удобными для своих избранников. Спустя какое-то время они начинают приезжать к девушкам, когда хотят, опаздывают на свидание, не помнят о важных датах, не ценят усилия организовать романтические встречи. В ЗАГС при таком развитии отношений попадают не все пары. Если же это и произошло, то жена становится кем угодно, но только не любимой супругой. Муж будет уворачиваться от поцелуев, избегать близости. А жена и дальше, как на этапе встреч, будет улыбаться, не скандалить, не грузить его своими проблемами.

Удобная женщина: причины

В детстве девочек часто просят не бегать, молчать, не кричать, вести себя так, как подобает представительницам прекрасного пола. Подрастая, они будут слышать о том, что надо быть гибкой, подстраиваться, ведь это в женском характере. Таким образом, с детских лет желания и потребности девочек отодвигаются на второй план.

Когда в ее взрослой жизни появляется парень гораздо сильнее по характеру, тогда она будет следовать за ним, как за воспитателем. Женщина практически заглядывает ему в рот, правильно выполняет указания, а он в это время воспринимает ее уже как мебель.

Есть и другая причина. Барышня в отношениях теряет себя, перестает реагировать, когда партнер нарушает ее границы. Так он специально или нет подстраивает женщину под себя.

В такой ситуации нужно четко осознавать свои желания, говорить о проблемах, не терять уверенности в себе. Если же это произойдет, тогда мужчина потеряет интерес, развернется и уйдет.

Есть риск, что в новых отношениях дама будет снова и снова повторять предыдущие ошибки, считая, что она недостаточно хороша для избранника. Жертвенность и принятие чужих правил игры и жизни приводит к тому, что она становится удобной женщиной, перестает быть счастливой и радоваться мелочам.

Мужчинам легко подчинить барышню своим желаниям, ведь они тонко чувствуют свои желания и всегда поступают так, как им хочется. Кроме того, они могут игнорировать или вторгаться в личное пространство женщин, делая из них рабынь своих капризов. Представительницы прекрасного пола, которые не умеют вступать в противоборство с любимыми, становятся со временем удобными и неинтересными.

Психологи отмечают, что, стремясь создать комфортную обстановку дома и в отношениях, важно соблюдать баланс. Мужчины завоевывают легких и позитивных дам, которые обязаны отстаивать свои потребности и личные границы.

Как стать желанной: основные шаги

Сохранить себя в отношениях и сделать их гармоничными просто. Достаточно придерживаться нескольких правил:

Надо чувствовать настроение мужчины, сглаживая его страхи и барьеры. Женщина должна направлять.

Важно общаться с разными людьми, желательно делать это непринужденно. Это помогает отказаться от принципа безотказности, говоря «нет» на различные просьбы.

Надо работать над собственной системой ценностей, не стесняться недостатков, легко воспринимать чужое мнение и критику.

Запрещено проявлять собственную индивидуальность, не отказываться от потребностей и желаний.

Чем успешнее, самостоятельнее и увереннее в себе будет барышня, тем больше у ее партнера будет желания ухаживать за ней, дарить цветы и осыпать комплиментами.