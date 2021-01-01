Как привлечь благополучие в дом с помощью женской магии

Женщина выполняет в доме роль хранительницы домашнего очага. Благодаря ее труду и стараниям в доме царит уют и комфорт. А для привлечения благополучия нужно немного магии. Поскольку каждая женщина еще немного и волшебница, то ей это тоже под силу.

Вот несколько секретов женской магии

Для уравновешивания мужской и женской энергетики в доме – привлекать супруга к домашним делам на кухне. Не обязательно, чтобы мужчина готовил обеды и ужины постоянно. Достаточно, если он иногда поможет что-то приготовить. Баланс энергетики женщины и мужчины привлечет благополучие.

Домашним оберегом могут стать вещи или предметы, которые достались по наследству от прабабушки. Можно провести обряд и заговорить их для защиты дома и членов семьи от неприятностей или болезней.

Обмен одеждой или вещами между супругами также способствует поддержанию энергетического баланса в семье. Женщина может надеть мужскую рубашку, а ее возлюбленный после принятия душа – воспользоваться ее полотенцем. Это положительно скажется личной жизни супругов и привлечет в дом частичку счастья.

Следует систематически менять веник, которым вы подметаете мусор в доме. Он накапливает негативную энергетику и разносит ее по жилищу, когда вы им подметаете. Новая метелка положительно скажется на здоровье домочадцев и уменьшит ссоры и конфликты.

Вечером необходимо вымыть грязную посуду и разложить ее по местам. Особое внимание уделить столовым приборам. Например, вилки обостряют конфликтную ситуацию, поэтому должны находиться не на столе, а в ящике.

Оберегают семью от негативных воздействий, зависти и сохраняют домашний уют – посуда или одежда с росписью под «хохлому» или «гжель». Помочь может и ручная вышивка с народными мотивами. Вышивка, сделанная с любовью и положительными посылами о здоровье близкого человека — очень мощный оберег от болезней и сглаза.

Если в доме произошел скандал между супругами, то необходимо проветрить квартиру. После этого гораздо легче простить друг друга.

Уберечь родных людей от неприятностей поможет не хитрый ритуал: стирка вручную. При этом следует приговаривать добрые фразы в адрес дорогих вам членов семьи.

Тщательная уборка от пыли и грязи поможет позитивной энергии легко перемещаться по внутреннему домашнему пространству и будет заряжать хорошим настроением и отличным самочувствием всех членов семьи.