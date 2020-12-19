Как себя вести, когда друг возлюбленного нагло флиртует

Что делать, когда друг парня позволяет себе флирт в сторону девушки друга? Смахивает на сильную провокацию. Стоит ли звать в такой ситуации молодого человека или лучше справиться с этой проблемой самостоятельно?

Пора остановиться в выборе

Обычно психологи советуют полно-противоположное этому: у девушки должен быть выбор. Кавалеров должно быть много, чтобы был не только шанс выбрать достойного, но и не жалеть позже о том, что “не глядели по сторонам”.

Если же выбор уже сделан и новому поклоннику дама была представлена в роли “девушки друга”, то тут уже другая ситуация. Дама должна позиционировать себя сугубо в этой роли, не позволяя себе ничего лишнего. Самый простой и действенный способ для этого, подчеркивание формулировки “мы”. Например, “не я так рада, что ты пришел”, а “Мы с Мишей так рады, что ты пришел в гости”. И делать так нужно как можно чаще.

Наличие третьих лиц в отношениях никоим образом не добавляет страсти в отношениях, а напротив, прибавляет недоверия. Не стоит идти на поводу у мужчин и вестись на флирт.

Пустые надежды ни к чему

Порой сложно провести черту между флиртом и необыкновенным дружелюбием. Либо девушка не так себя преподнесет, либо парень не так поймет. Просто сказать парню “отстань” — тоже не вариант, ведь это друг вашего молодого человека, хоть и переступивший небольшую грань дозволенного. Если “тонких” намеков человек не понимает, то нужно искать другие способы донесения своей позиции. Самый главный из них — не вестись на провокацию. Стоит контролировать себя и не выходить на эмоции.

Умение контролировать язык тела

Когда женщина влюблена, это можно сразу отметить по языку ее тела. Эмоции, как и жесты, в такие минуты сложно контролировать, и не удивительно, что кто-то другой может расценить это в свою сторону как кокетство и флирт. Очаровательная улыбка, задорный смех, плавные движения и поигрывание концами волос воспринимается молодыми людьми как очевидный флирт. Именно поэтому молодой человек может не поверить своей второй половинке, а предпочесть мнение друга.

Смена формата общения

Дружеский и деловой стиль — лучшие друзья для того, чтобы обуздать навязчивого поклонника. “Друг моего молодого человека — мой друг” — отличная установка. Следует вести себя с другом парня так же, как и вторая половинка. Так он будет принимать девушка как подругу, а не как противоположный пол.

Прямолинейный отказ

Если никакие другие способы не работают, то стоит уже прямым текстом сказать поклоннику, что он вас не интересует и может быть не более, чем другом. Стоит учитывать, что этот способ полностью перечеркнет дружеские отношения с другом парня.