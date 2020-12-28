Как ухаживать за кожаной обувью, чтобы она носилась долго

Как и кожа человека, кожаная обувь требует регулярного ухода за ней. Если правильно ухаживать за своей обувью, она прослужит долгий период времени. Уход за обувью предполагает три этапа.

Первое, что следует сделать – это очистить обувь. Сделать это можно с помощью щетки с мягким ворсом или влажной тряпочки. Если обувь достаточно грязная и недостаточно просто смахнуть пыль, то необходимо очистить ее с помощью мыльной пены и тряпки, а затем тщательно просушить. Если обувь со шнурками, то их нужно вытащить и аккуратно вручную постирать в теплой воде с порошком или мыльной пеной. Ни в коем случае не рекомендуется зашнуровывать обувь влажными шнурками, прежде, чес шнуровать шнурки должны хорошо высохнуть.

Вторым этапом ухода за кожаной обувью будет нанесение крема. В магазинах по продаже обуви можно встретить большой выбор кремов для ухода за кожаной обувью. Такие крема могут иметь как разный состав, так и цвет. Если крем имеет прозрачную текстуру, то он является универсальным, его можно наносить на обувь любого цвета. Крем цветной, например, черного или коричневого цвета, поможет скрыть потертости или имеющиеся царапины на обуви. Не стоит забывать об уходе за подошвой обуви. Чтобы подошва служила как можно дольше, ее следует смазывать норковым жиром хотя бы пару раз за год.

После того, как будет нанесен крем, обуви необходимо дать высохнуть, чтобы крем немного впитался в кожу, после чего можно отполировать поверхность сухой тряпочкой.

Помимо очищения и нанесения крема, обувь нужно периодически полировать, что придаст дополнительную защиту ей. Полироль может быть, как и крем, цветным или бесцветным. После нанесения средства на поверхность обуви, необходимо отполировать ее щеткой с мягкой щетиной или сухой тряпкой. Также для полировки подойдет простое бумажное полотенце. С помощью полировки обувь приобретает не только защитное покрытие, но и дополнительный блеск.

Если обувь имеет потертости, ее можно немного подкрасить. Чтобы окрашивающее средство держалось и не смывалось, процедуру лучше завершить, покрыв обувь акриловым финишером. Стоит помнить, что после подобной процедуры обувь нельзя очищать средствами, содержащими ацетон или спирт, иначе это приведет к стиранию окрашивающего средства.

Важным моментом является то, что кожаную обувь нельзя сушить на батарее или возле обогревателей, сушка обуви должна происходить только при комнатной температуре. А чтобы при сушке обувь не деформировалась, внутри обуви можно поместить газету.