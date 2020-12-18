Как воспринимает жену муж, который ей изменяет

В нашем обществе все еще многие считают, что для мужчин ходить налево – это совершенно нормальная естественная природная потребность. А вот если женщина начинает вести себя таким образом, то это предосудительно, не соответствует её природе и вообще аморально. В этом свете довольно интересно узнать, что на самом деле думают о своих женах мужчины, которые им изменяют.

Некоторые люди, выдающие себя за профессиональных психологов, утверждают, что женщина должна создавать в отношениях определенную атмосферу, энергетическую подпитку, которая должна удерживать мужчину рядом с ней. А изменять он начинает тогда, когда ему этой энергии не хватает. То есть женщине, которую предал мужчина, в первую очередь задают вопрос «А что ты сделала чтобы он тебе не изменял?». Мужчина в такой концепции воспринимается как безвольное незрелое существо, которое не способно самостоятельно решать, контролировать свои действия и соответственно принимать последствия.

Неисправимый изменник

Есть такой тип людей, которые не склонны долгое время состоять в моногамных отношениях, и они постоянно заводят романы на стороне, разумеется, всячески стараясь это скрыть. Тем не менее такой человек не чувствует никаких угрызений совести. Мало того, он убеждён, что жена каким-то образом знала о его склонности к изменам и, раз вышла за него замуж, то для неё это приемлемо.

Беглец

Очень часто мужчина бежит от ответственности, которая сваливается на него с появлением в семье ребенка. Внезапно оказывается, что он недостаточно зрелая личность, неспособная разделить с женой ответственность и заботы о ребенке. Поэтому ему нужно вернуться в отношения и ситуацию, в которой он будет чувствовать себя беззаботным, не обремененным ничем подростком. Самое подходящее для этого решение – найти любовницу, а лучше несколько. Именно такие мужчины чаще всего бросают девушек в положении либо изменяют жене, так как не способны быть частью союза взрослых и зрелых личностей. Здесь о чувстве вины речи нет, потому что мужчина чувствует себя обманутым жизнью, ненужным и он самого себя считает жертвой.

Неспособный к партнерству

Такой мужчина чувствует себя дискомфортно в отношениях, где женщина не только выполняет домашнюю бесплатную работу, но еще и зарабатывает деньги, а также способна решить самостоятельно многие бытовые вопросы. Если парень убеждён, что все дела должны делиться на мужские и женские (мужчина должен зарабатывать много денег, всех задержать и выполнять так называемую мужскую работу, а женщина должны посвятить себя полностью обслуживанию и детям), ему будет непросто в таких отношениях. Почти наверняка он либо разведется, либо найдёт любовницу, которая соответствует его традиционным патриархальным взглядам.

Недостаток секса

Некоторые мужчины сталкиваются с достатком интимной близости со своей женой и при этом они могут испытывать к ней неподдельную симпатию и уважение. Но если у партнеров разный уровень сексуальных потребностей, то дефицит может привести к мыслям об измене. Здесь два варианта развития событий. В первом мужчина открыто обсуждает с женой такую проблему и выясняется её мнение о полиамории с открытым обсуждением партнёрш, допустимых границ, иерархии и так далее. Если для женщины такое неприемлемо, пара расходится, а мужчина ищет подходящую в плане секса партнёршу. Но чаще всего мужчина оказывается трусом и предпочитает скрывать измены, считая, что он вполне имеет на них право.

Некоторые мужчины склонны винить в своих изменах жен и партнёрш в том смысле, что они спровоцировали, вынудили и так далее. Однако чаще всего люди изменяют не из-за кого-то, а просто потому что захотели, потому что им нужно разнообразие, нужно уйти от ответственности, нужно удовлетворить свое либидо, и жена к этому не имеет никакого отношения, какой бы замечательной она ни была.