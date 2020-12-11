Как женщине с ребенком создать новую семью

Многие женщины в нашей стране намеренно отказываются от какой-либо личной жизни после развода и решают полностью посвятить себя детям. О том, как вредна для самих наследников такая модель известно много. К тому же вынужденный отказ от отношений и повторного брака может серьёзно бить по самооценке и препятствовать дальнейшему развитию. Плюс в обществе устоялся стереотип о том, что разведенная женщина с ребенком является по умолчанию непривлекательной для представителей противоположного пола независимо от ее личностных качеств, внешних данных, профессиональных достижений и так далее.

В первую очередь нужно определиться, какая модель взаимоотношений с потенциальным будущим мужем будет максимально удобной и приемлемой. Партнёры в семье несут одинаковую финансовую и моральную ответственность, совместно обсуждают планы, и никто ни над кем не возвышается. Нет главы или командующего, который может постучать кулаком по столу. Такие пары часто составляют энергичные смелые и зрелые взрослые люди.

В модели отношений «мама и сын» мужчина как правило довольно инфантильный и безынициативный. Обычно, если он разведен, то не отягощает себя ответственностью за своих детей от первого брака. Отношения с таким человеком могут принести массу проблем, ведь на него абсолютно невозможно опереться в случае трудной жизненной ситуации или болезни, поэтому на таких мужчин лучше не тратить время.

В схеме «отец и дочь» мужчина является лидером, который берет на себя решение большинства вопросов. Женщина большую часть времени занимается своими личными интересами, но не исключено, что в конце концов устанет от круглосуточной ответственности и захочет разделить обязанности с супругом. А к этому она, конечно же, будет не готова. Поэтому подобный дисбаланс так же разрушителен, как и модель «мама и сын».

Есть ещё один вариант, который часто называют «два сапога пара». Это ситуация, в которой встречаются партнёры, которые еще недостаточно зрелые, чтобы осознанно планировать будущее и заботиться об общем благополучии. Подобные отношения длятся, как правило, недолго и ещё больше затормаживают личностный рост партнеров.

Завязывая отношения с новым мужчиной, конечно же, нельзя скрывать от него факт наличия детей, так как это просто нечестно. К тому же не стоит заставлять его проводить время с детьми. Другое дело, если он сам захочет этого. В таком случае стоит поблагодарить, но не надеяться, что он обязан делать это постоянно. Плюс при знакомстве не стоит погружать мужчину в особенности своих денежных проблем, это толкнет любого партнёра.

Не стоит бояться заявлять о том, что самое главное – это стабильность в отношениях, постоянный личностный рост, развитие и строительство общего будущего с равной ответственностью. Для адекватного взрослого человека эти слова не будут пугающими.

Если какие-то черты характера и убеждения мужчины кажутся отталкивающими, неприемлемыми, но в нем есть выдающиеся важные достоинства, не стоит тешить себя надеждой, что при определенной обстановке он изменит свои взгляды и станет удобным. Такое общение нужно прекращать.