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Какие чувства испытывает мужчина, изменяя жене

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Психолог уверяет, что в измене виноваты обе стороны. Если в начале отношений мужчина был верен второй половинке и не помышлял об измене, но в какой-то момент все разрушилось, то женщине стоит разобраться в себе. Психологи не советует устраивать скандалы и истерики. Важно понять, чего не хватало мужчине в отношениях.

Если жена занята карьерой, детьми, нереализованными мечтами, ее энергия не наполняет мужа, а отталкивает. Мужчина не получает тепла, любви, поддержки. Жена, которая постоянно что-то требует, не верит и не уважает мужа, сама неосознанно толкает его на поиск той, которая наполнит его необходимой энергией.

Какие чувства испытывает мужчина, изменяя жене

Психолог выделяет 5 наиболее распространенных сценариев неверности мужей.

Инстинктивная измена

Мужчина – бабник по природе не может унять своих желаний и постоянно ищет новых женщин. Муж может быть счастлив с супругой, но из-за своей неуемной природы ему нужна любовница. Изменник не чувствует угрызений совести по отношению к жене, у него даже могут отсутствовать к ней какие-либо претензии. Для ловеласа измена входит в понятие нормы.

Появление детей

Нередки случаи мужской неверности, связанные с появлением ребенка в семье. Есть мужчины, которые панически боятся ответственности, поэтому бегут из семьи и спасаются в чужих объятиях. Другой тип мужей чувствует свою ненужность, когда жена посвящает все время ребенку и вдобавок нередко упрекает в чем-либо супруга. Мужчина чувствует обиду, поэтому оправдывает свою измену тем, что его и раньше не любили.

Какие чувства испытывает мужчина, изменяя жене

Чувство ненужности

Муж ощущает ненужность, когда жена финансово становится независимой, не требует подарков и регулярно звучит фраза «Я сама». В семье муж меняется ролью с женой и постепенно чувствует слабость. Как следствие, супруга перестает уважать вторую половинку. Для некоторых мужчин такая ситуация невыносима. Муж начинает искать на стороне подтверждение собственной силы и мужественности, значимости. Если супруга постоянно ругает мужа, не уважает и не хвалит, то он находит ту, которая ценит его.

Нехватка секса

Когда женщина не раскрепощается в сексе, стесняется, негативно относится к наслаждению, не дает мужу реализовать фантазии, мужчина ищет это на стороне. Мужчина, изменяющий супруге на сексуальной почве, чувствует вину и испытывает к жене нежность и уважение. Но мужчине необходим секс. Только так он ощущает себя мужчиной на 100%.

Какие чувства испытывает мужчина, изменяя жене

Обольщение

Иногда мужчина не может устоять перед чарами искусной обольстительницы. Действия имеют эффект, если он знает, что дома его не ждет такой сексуальный напор, легкость и радость.

Женщина всегда должна быть манящей и привлекательной для своего мужчины, чтобы не потерять его.

Как вы думаете, изменникам есть оправдание?

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