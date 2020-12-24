Какие чувства испытывает мужчина, изменяя жене

Психолог уверяет, что в измене виноваты обе стороны. Если в начале отношений мужчина был верен второй половинке и не помышлял об измене, но в какой-то момент все разрушилось, то женщине стоит разобраться в себе. Психологи не советует устраивать скандалы и истерики. Важно понять, чего не хватало мужчине в отношениях.

Если жена занята карьерой, детьми, нереализованными мечтами, ее энергия не наполняет мужа, а отталкивает. Мужчина не получает тепла, любви, поддержки. Жена, которая постоянно что-то требует, не верит и не уважает мужа, сама неосознанно толкает его на поиск той, которая наполнит его необходимой энергией.

Психолог выделяет 5 наиболее распространенных сценариев неверности мужей.

Инстинктивная измена

Мужчина – бабник по природе не может унять своих желаний и постоянно ищет новых женщин. Муж может быть счастлив с супругой, но из-за своей неуемной природы ему нужна любовница. Изменник не чувствует угрызений совести по отношению к жене, у него даже могут отсутствовать к ней какие-либо претензии. Для ловеласа измена входит в понятие нормы.

Появление детей

Нередки случаи мужской неверности, связанные с появлением ребенка в семье. Есть мужчины, которые панически боятся ответственности, поэтому бегут из семьи и спасаются в чужих объятиях. Другой тип мужей чувствует свою ненужность, когда жена посвящает все время ребенку и вдобавок нередко упрекает в чем-либо супруга. Мужчина чувствует обиду, поэтому оправдывает свою измену тем, что его и раньше не любили.

Чувство ненужности

Муж ощущает ненужность, когда жена финансово становится независимой, не требует подарков и регулярно звучит фраза «Я сама». В семье муж меняется ролью с женой и постепенно чувствует слабость. Как следствие, супруга перестает уважать вторую половинку. Для некоторых мужчин такая ситуация невыносима. Муж начинает искать на стороне подтверждение собственной силы и мужественности, значимости. Если супруга постоянно ругает мужа, не уважает и не хвалит, то он находит ту, которая ценит его.

Нехватка секса

Когда женщина не раскрепощается в сексе, стесняется, негативно относится к наслаждению, не дает мужу реализовать фантазии, мужчина ищет это на стороне. Мужчина, изменяющий супруге на сексуальной почве, чувствует вину и испытывает к жене нежность и уважение. Но мужчине необходим секс. Только так он ощущает себя мужчиной на 100%.

Обольщение

Иногда мужчина не может устоять перед чарами искусной обольстительницы. Действия имеют эффект, если он знает, что дома его не ждет такой сексуальный напор, легкость и радость.

Женщина всегда должна быть манящей и привлекательной для своего мужчины, чтобы не потерять его.