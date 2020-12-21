Каким мужчинам нравятся женщины в теле

Мужчинам нравятся разные женщины, полные не проигрывают стройным в привлекательности. И полнота может быть очень разной: от изящности до степенности и статности. Как бы ни было, сильный пол реагирует не на параметры, а на женское самоощущение, самопрезентацию.

Недостаток мужского внимания «пышки» испытывают не из-за веса, а из-за комплексов, которые он им внушает. Женщина с низкой самооценкой обычно прячется от мира в целом и от мужчин, их внимания в частности.

Женщины с плотным телосложением могут иметь большой успех у мужчин:

Они всегда в хорошем настроении и легки на подъем.

Они обладают отличным чувством юмора и не застенчивы.

Они эмпатичные, с ними тепло и душевно.

Они волевые, сильные и ответственные в повседневных делах.

У них адекватный, здравый и гибкий перечень требований к мужчине.

Такие женщины вполне могут получить внимание человека, не уступающего им в этих качествах.

Какие же представители сильного пола способны заинтересоваться такими женщинами?

Уверенные

Не испытывают потребности в том, чтобы доказывать что-то и при выборе пары ориентироваться на мнение, стандарты других людей. Способны сделать выбор в пользу женщины, с которой будут по-настоящему счастливы.

Добрые

И добрые не только к женщине, это относится ко всем сторонам жизни. Кроме того, у них отличные коммуникативные навыки, нет потребности в манипулировании и проявлений агрессии. Как следствие — у них много друзей, они общительные и открытые.

Спокойные, понимающие

Способны к критике и самокритике, но не слишком усердствуют, разрешают себе быть собой и с уважением относятся к людям, индивидуальности, принимают их.

С чувством юмора

Не саркастичным, ироничным, а настоящим, не задевающим и веселящим юмором.

Не страдают комплексами в интимной жизни

Физическая близость для них — один из многих способов получения удовольствия от жизни, а не её центр.

Не стремятся изменить любимую женщину

Не вынуждают её стремиться к стройности, менять стиль в одежде. Ожидают, что женщина останется собой.

Не зациклены на своём внешнем виде

Удобство и отсутствие напряжения для них важнее прочего. Большой вес и складки не вызывают беспокойства и невроза.

Этих мужчин объединяет здравомыслие, психологическая зрелость и реалистичные ожидания. Они понимают: женщины по-разному красивы и полнота не уступает стройности. Мужчины сколько бы не рассматривали фото других женщин в смартфоне, лучшей считают свою женщину — любимую. И не имеет значения, какой размер одежды она носит и сколько весит. Полнота ассоциируется с добротой, душевным и заботливым отношением.

Подмечая преимущества «пышек», защищая их, мужчины говорят, что предпочтут волны скалам и чем больше женщина — тем больше счастья.