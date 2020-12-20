Какой маникюр считают модным зимой 2020/2021

Когда речь заходит о красивом маникюре, то стоит отметить, что трендом текущего сезона считается простота. Стоит отказаться от пестрых оттенков, странных причёсок и массивных аксессуаров. Маникюр металлик вновь обретает свою популярность и прекрасно вписывается в понятие — простоты, лаконичности и чувства вкуса.

Металлик вернулся в моду благодаря одному известному мастеру маникюра в Америке.

На одном из модных показов Нью-Йорка, мастер сделала моделям ногти, хромированные с размашистыми мазками. Позднее другие мастера поддержали это решение. По итогу некогда забытый всеми дизайн ногтей вновь стал востребованным и теперь красуется на пальчиках манекенщиц практически на всех неделях моды.

В 2020 году многие модели выбрали именно маникюр металлик. Как правило, для осуществления задуманного дизайна необходимо выкрасить ногти в серебристый оттенок и сверху покрыть глянцевым топом.

Индийский дизайнер решил также поддержать идею ногтей в стиле металлик. Образы моделей он дополнил металлическим френчем в золотом, розовом и серебряном вариантах.

Привлекательнее всего маникюр металлик смотрится на бронзовом или медном покрытии. Если есть желание, то такой дизайн ногтей можно выполнить на любом гель-лаке. Для этого ногти следует покрыть специальной втиркой.

Однако стоит учесть один нюанс — металлическая втирка носится не очень хорошо. Обычно торцы ногтей быстро затираются или скалываются. Для того чтобы сделать великолепный маникюр металлик необходимо выбрать хорошего мастера. В процессе работы нужно внимательно следить за каждым движением. Кончики ногтей должны быть аккуратно запилены после нанесения втирки, а сверху покрыты топом.

Некоторые особенности маникюра металлик

Такой маникюр подходит для любой формы ногтей и любой длины;

Существует три основные техники — покрытие металлическим лаком, при помощи переводной фольги, с использованием зеркальной пудры;

Для металлического покрытия подходят следующие виды маникюра — комбинированный, однотонный, с лунками или французский;

Очень редко используется мелкий декор в виде страз, блёсток или клеящихся полосок.

Металлический маникюр цвета графита гармонично смотрится на ногтях с короткой длиной и квадратной формы;

Белый металлический лак прекрасно сочетается с серебряными украшениями на пальцах;

Серебристо-серый оттенок также стоит выбирать тем, у кого короткие ногти и кто предпочитает естественность.