Модные тренды этой зимы: шапка-ушанка и с чем ее можно сочетать

Шапка-ушанка – универсальный предмет женского гардероба. Ее можно сочетать с любой верхней одеждой. Более того, она является предметом гордости россиян, а в последние несколько сезонов ее носят модницы даже за границей.

Немного романтики

Довольно часто можно увидеть сочетание вечернего платья с теплым пуховиком и шапкой-ушанкой. Кому-то покажется это нелепым, но на самом деле это очень модный образ. К тому же, для российского климата зимой это более, чем актуально. Поэтому можно смело носить шапку-ушанку с любым романтическим нарядом, начиная от длинного вечернего платья и заканчивая мини-юбкой, если, конечно, позволяет погода.

Спортивный стиль

Сочетание пуховика, moon boots и шерстяного шарфа и шапки – очень модное и практичное. В таком образе можно появиться не только на горнолыжном курорте, но и в городе. К слову, moon boots – это лунные сапоги, похожие на обычные дутики. Хоть они и выглядят спортивно, но тем не менее в них очень тепло, что очень важно в условиях суровой русской зимы.

Бизнес-леди

Деловые женщины могут рискнуть и заменить дорогую шубу на пуховик и шапку-ушанку в сочетании с привычным офисным костюмом. При этом костюм может состоять как из брюк и пиджака, так и из юбки и строгой рубашки. А что, между прочим, за границей это очень модно, так почему бы и нашим российским женщинам не поэкспериментировать?

Милитари

С помощью шапки-ушанки, берец или просто грубых ботинок и бушлата можно создать настоящий военный образ. Конечно, не в буквальном смысле этого слова. Благо, в современных модных магазинах представлен огромный выбор имитации стиля милитари. К тому же, подобный образ сейчас очень популярен среди модниц женского пола.

Выбор шапки-ушанки по форме лица

С выбором шапки-ушанки по форме лица определиться достаточно просто. Так, для маленького овала лица стоит выбирать более тонкий ворс и менее объемный мех, а вот круглому лицу с щечками подойдут более объемные модели шапок. Соответственно, каковы природные габариты, такая и модель шапки. Ну а выбор, как носить уши – распущенными или завязанными – уже за носительницей модного тренда. К тому же, это может зависеть от температуры воздуха: хочешь не хочешь, а уши придется завязать.