Мужское мнение: почему пары выносят друг другу мозг

Популярный актер Михаил Казаков поделился собственным мнением относительно конфликтов между партнерами в отношениях.

Михаил Козаков известен зрителям благодаря своей роли Ильи Полежайкина в сериале “Папины дочки”. После съемок актер решил взяться за собственное здоровье и внешний вид: похудел и полностью сменил имидж. Сейчас уже мужчина в кино не снимается, несмотря на свою брутальную внешность. Молодой человек и раньше признавался, что ему гораздо ближе предпринимательство, нежели экран. Сейчас он окончательно ушел в бизнес и возвращаться на экраны явно не собирается. Козаков женат и воспитывает двух очаровательных дочерей, с которыми старается проводить каждую свободную минуту.

Бывший актер поделился собственным мнением относительно конфликтов в отношениях. Молодой человек считает, что причин тому может быть множество: плохое настроение, проблемы на работе, ПМС, луна не в том месте — да что угодно!

Михаил считает, что главное в отношениях — искренность, именно она приводит партнеров к взаимопониманию. Все люди, вне зависимости от того, кто они есть — звезды, предприниматели или простые рабочие хотят одного — любви, тепла и нежности.

В большинстве случаев проблема людей состоит в том, что они стараются казаться теми, кем на самом деле не являются. За крутостью и невозмутимостью чаще всего скрыта озлобленность на мир и людей. Злость, по мнению актера, происходит из обиды. Именно благодаря этому осознанию он смог добиться идиллии в отношениях и семье.

Уже во взрослой жизни человек зачастую начинает понимать, насколько его партнер нуждается в истинном равенстве. Осознает, что многие вуалируют собственные интересы под “внимание”, “тепло” — проще говоря “заботу”.

В паре всегда есть тот, кому отношения нужны больше и тот, кто нуждается в них чуточку меньше. Первый борется больше за любовь, нежели за самого себя. Это похоже на игру в одни ворота, что и является тем самым “выносом мозга”.

Самое главное при споре — компромисс, на который обязательно должны идти оба партнера, иначе один останется не удовлетворен и озлоблен. В дальнейшем это обязательно скажется на обоих.

В действительности, если отношения нужны обоим, то “выноса мозга” априори не существует. Это может проскальзывать лишь в момент принятия партнерами второй половинки. По-настоящему вынос мозга активируется, когда один из партнеров не заинтересован. Все просто начинается с безразличия.