Национальные особенности: 7 странных привычек немецких мужчин

Стать женой красивого и богатого иностранца – об этом мечтают многие девушки из России. Одной из популярных для переезда стран является Германия. Там уже проживают свыше 2,5 млн выходцев из РФ. Немцы славятся своей точностью и аккуратностью. Однако есть у них и другие качества, не всегда хорошие. Вот лишь несколько странных привычек немецких мужчин.

Экономят буквально на всем

Точность у немцев в крови. Они тщательно все пересчитывают, особенно денежные средства. Поэтому об импульсивных покупках и тратах на удовольствие можно забыть. Если гражданин Германии, даже самый обеспеченный, отправится в магазин, то обязательно сравнит стоимость товаров и приобретет те, что являются более доступными по цене. А значит, не стоит ждать проявления щедрости от немецкого жениха или супруга. Строго экономить придется не только в магазине, но и в быту. Немец непременно предупредит избранницу о недопустимости расходования электроэнергии, воды и других ресурсов впустую.

Они далеки от романтики

Немецкие мужчины являются приземленными натурами. Им вряд ли захочется устраивать романтический вечер при свечах, одаривать возлюбленную букетом, состоящим из 101 розы, и совершать безбашенные поступки. Они привыкли заранее планировать покупки. Стоит учитывать и их сдержанный нрав.

Занудство и дотошность у них в крови

Эти две черты характера присущи большинству представителей данной нации. Немецкие мужчины стараются не нарушать законов. Они все делают по правилам и инструкциям. И только русские полагаются на интуицию и смекалку.

Они являются педантами

У немцев все по расписанию. Дома все должно блестеть: никаких частичек пыли и пятен. Их педантичность, граничащая с безумием, вызывает раздражение у приехавших из России дам. Мужчины-немцы во всем проявляются аккуратность. К примеру, любимая чашка должна стоять на своем месте.

Отсутствие галантности

Не стоит ждать, что немец пропустит даму вперед или подаст ей пальто. Однако отсутствие галантности у местных мужчин вполне объяснимо. Дала о себе знать эмансипация. Немцам с ранних лет внушают, что у представителей обоих полов равные права. И теперь мужчинам боязно сделать лишний шаг или сказать что-то не то, чтобы не ущемить права соотечественницы.

Они не торопятся со свадьбой

В Германии молодые люди не стремятся вступать в брак. Порой пары живут вместе по 10-20 лет и не задумываются об оформлении отношений. И на это есть свои причины. В этой стране развод является длительным и финансово затратным процессом.

Они проявляют осторожность и неукоснительно следуют правилам

Любой немец предпочтет 10 раз перестраховаться, изучить ситуацию и возможные исходы, а не рисковать и действовать на эмоциях. Правильность является еще одной национальной чертой, которую выходцам из России сложно принять.