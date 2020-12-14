Неудачный наряд: ошибки, которые допускают женщины при выборе платья

Платье является универсальной вещью. При грамотном подборе фасона и кроя оно прослужит не один год, позволяя создавать разные образы для «выхода в люди» и работы. Однако необходимо учитывать, что определенные модели платьев или детали могут выйти из моды. Выбирая наряд, дамы допускают немало ошибок. О чем же идет речь?

Расцветка

Тем, кто не является девочкой-подростком, звездой шоу-бизнеса или известной актрисой, стоит проявить аккуратность в выборе расцветки ткани. К примеру, платья розового, неонового, огненно-рыжего оттенков или цвета фуксия в гардеробе взрослой барышни быть не должно. Иначе образ получится дешевым и нелепым. Также стоит избегать слишком мрачных тонов, к примеру, фиолетового, темно-бордового, грязно-коричневого. Они придают лицу тусклость и подчеркивают морщины.

Орнамент

Многим известно, что в одежде с горизонтальной полоской барышни выглядят полнее, чем есть на самом деле. Если фигура девушки далека от модельных параметров, то ей нужно с осторожностью подходить к выбору геометрических принтов. Крупные рисунки придают объем. Что касается мелкого орнамента, то тут важна его сочетаемость в цветовой гамме. К примеру, красное платье с треугольниками зеленого цвета точно ни у кого не вызовет восторга.

Форма юбки

Короткий и пышный низ платья является признаком детской моды. Если дама обладает узкой талией и предпочитает фасоны наподобие диоровского нью-лук, то ей следует выбирать длину немного ниже колена. А про инфантильные силуэты лучше забыть. Главное – чувство умеренности.

Трикотажная вещь в обтяжку

Некоторые представительницы прекрасного пола считают узкое платье, пошитое из трикотажа, или обтягивающий фигуру сарафан отличным нарядом на выход. Барышня с хорошим вкусом такую вещь будет носить только дома. Тем, кто любит платья облегающих фасонов, стоит обратить внимание на струящиеся материалы, к примеру, шелк или атлас. И обязательно дополнить наряд жакетом.

Неудачные рукава

Главное правило заключается в том, что подбор фасона должен производиться с учетом особенностей фигуры. Обладательницам полных рук не стоит их оголять. Украшения оборками тут тоже ни к чему. Прикрыть полноту можно с помощью простого втачного длинного рукава, имеющего разрез. Стоит учесть, что длина ¾ может визуально укоротить руки. Еще одно важное правило – нужно следовать актуальному крою. К примеру, еще десятилетие назад модными считались офисные платья-футляры, где были спущенная линия плеча, складки и фонарики. Теперь этот фасон больше не актуален.

Завышенная талия

Данный фасон некогда обрел популярность благодаря супруге Наполеона I – Жозефине Богарне. Завышенная талия и многочисленные драпировки являются элементами неогреческого стиля. Он частично встречается в современной моде. Для выпускного вечера или бала такой фасон вполне подойдет, главное – сохранить длину. А вот хороший повседневный наряд, имеющий среднюю длину, из него не получится. Подобное платье будет подчеркивать линию талии и сделает женскую фигуру более массивной.