Одежда, которая идеально подчеркивает грудь

Поскольку женщинам постоянно хочется примерить на себя разные образы, неудивительно, что для каких-то случаев им хочется сделать акцент не на более широких бедрах, а, например, на груди. Для этого есть несколько проверенных приемов.

Чтобы сместить акцент на верхнюю часть тела, можно обратить внимание на тонкие струящиеся ткани, которые эффектно обозначают все изгибы. Того же эффекта можно добиться, если надевать платья и блузки с различными воланами, драпировками и орнаментами в области груди. Даже платье в минималистичном стиле можно преобразить, надев какое-нибудь крупное украшение на шею. Это может быть длинное ожерелье, широкое колье с камнями, крупный кулон или жемчужная нить в несколько слоев. Есть также классический прием – подборка более тёмного низа и светлого верха.

Винтажное платье отлично подчеркивает грудь за счёт того, что верх обычно открытый, и фасон делает талию более тонкой. Также в одежде актуальны винтажные приёмы вроде стилизации под корсет, американской проймы, открытые плечи.

Платья с запахом можно подобрать практически для любого случая, и они всегда делают акцент на груди за счет своего края. Отдельный плюс – то, что они прекрасно смотрятся на любом типе фигуры.

Также v-образный вырез автоматически делает акцент на груди. В то же время вещи такого кроя делают образ более элегантным и утонченным, что особенно актуально в тёплое время года, когда сложно подобрать утонченную одежду.

Викторианские вещи заслуженно считаются самыми скромными, они плотно затягиваются, зашнуровываются, но в тоже время за счёт кроя создается дополнительный объем в верхней части груди. И часто такие блузы и платья дополнительно декорированы на груди воланами, бантами или вышивкой.

Платья, с которыми хорошо сочетается широкий пояс, будут дополнительно подчеркивать грудь. Этот способ актуален для стройных девушек либо для тех, у кого достаточно хорошо выраженная талия. Тот же самый прием можно использовать, надев узкие брюки или джинсы вместе со свободной рубашкой. При этом воротник нужно немного расстегнуть и надеть широкий пояс.

Корсет отлично вписывается образ современной женщины. Он часто является элементом вечерних платьев. При этом плечи могут быть закрыты полупрозрачным кружевом или другими элементами. Фигура таким образом приближается к силуэту «песочные часы». Если грудь достаточно большая, и смущает её излишняя открытость, можно поверх блузки с корсетом или платья надевать подходящий жакет или пиджак.