«Она не знала, кто такой Овечкин», «Он медленно моргал»: рейтинг глупых причин расставания пар

Люди расстаются по разным причинам. Главные среди них – это измены, предательство, разные взгляды на жизнь, несовместимость характеров. Часто пары расходятся из-за того, что просто прошла любовь и чувства остыли. Бывает и по-другому, когда влюбленные разбегались из-за привычки одного из партнеров моргать, громко жевать, любовь к продуктам, которые не любит вторая половинка. О самых глупых причинах расставания – читайте ниже.

Не смирились с привычками партнера

Один мужчина написал на форуме, что расстался со своей подружкой, поскольку у него была аллергия на рыбу. Она считала, что это серьезная помеха для свадьбы.

Другой разошелся с девушкой из-за неработающего лифта. Она жила на десятом этаже и подниматься к ней было всегда огромной проблемой.

Странности проявляют и представительницы прекрасного пола. Одна барышня ушла от своего парня, поскольку он не знал, что ответить на ее слова. Кроме того, он медленно моргал.

Проверка животными, болезнями и финансовым состоянием

Не только привычки могут привести к расставанию. Отношения не проходят проверку другими факторами. Это могут быть деньги, музыка, коты и собаки, сны. Среди наиболее глупых причин прекращения отношений стоит отметить:

Изменение финансового состояния девушки, поскольку ее отец выиграл довольно крупную сумму в лотерею. Барышня написала парню, что не может встречаться с ним, ведь он обычный. Неправда о музыкальных вкусах. Один мужчина ушел от избранницы, поскольку она утверждала, что любит группу Red Hot Chili Peppers, а потом не узнала их композицию по радио. Подруга не знала, кто такие Александр Овечкин и Евгений Малкин. Наверное, потом девушка почитала о них в Интернете, но парень уже скрылся за горизонтом. Не правильно было произнесено имя кота. Мужчина рассказывал на форуме, что случайно назвал кота барышни кличкой своего кота. Оказалось, что так звали животное у его бывшей девушки. После это пара разбежалась. Измена во сне. Вам снятся эротические и сексуальные сны? Тогда не рассказывайте о них своим вторым половинам, а то будет, как у одной из посетительниц форума. Там она написала, что изменила своему парню во сне, поделилась с ним сновидением и осталась одна. Не спойлерите, иначе грозит расставание. Парень посмотрел последние серии «Игры престолов» без девушки, решил немного рассказать о сюжете и был брошен. Разные болезни. Женщина оказалась крайне мнительной, поэтому попросила своего мужчину, который заболел свиным гриппом, не приближаться к ней после выздоровления. Заболевший явно нуждался в уходе и помощи, а получил игнорирование, поскольку она боялась пандемии.