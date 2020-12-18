От актрисы до герцогини Сассекской: от чего отказалась Меган Маркл ради титула

До встречи с принцем Гарри Меган снималась в сериалах и фильмах, которые выходили в США и Канаде. В Европе о мисс Маркл знали мало, ведь фильмы с ее участием публика видела не часто. В 2017 году о канадской актрисе заговорили все таблоиды мира. Ведь она смогла очаровать и влюбить в себя одного из самых завидных холостяков Земли – принца Гарри. После замужества жизнь Меган Маркл сильно изменилась. Она стала герцогиней Сассекской, перестала сниматься (таким было требованием королевской семьи), стала постоянно находиться под вниманием папарацци и журналистов. Последний факт привел к тому, что Гарри и Меган отказались от полномочий королевской династии, перестав принимать участие в официальных мероприятиях и выполнять ряд обязанностей. При этом они сохранили титулы, полученные Гарри при рождении, а Меган после замужества. Чета приняла решение переехать с Лондона в США, чтобы быть подальше от фоторепортеров.

После такого «выхода» из британской монархии Меган получила шанс снова вернуться к привычному дресс-коду. Ведь когда-то она носила наряды, от которых пришлось отказаться, выйдя замуж за принца. Может возврат к прежним привычкам в одежде и не произойдет, ведь Маркл создала себе эталонный стиль и образ, в котором правильно расставлены акценты.

Короткие платья

Будущая герцогиня часто демонстрировала свои стройные и красивые ноги, нося платья и юбки мини-длины. Сейчас Меган носит наряды миди, поскольку таковы требования королевского этикета. Это позволило скрыть излишнюю худобу ног и подчеркнуть красоту щиколоток.

Экстремально короткие шорты

Из шкафа Меган выбросила и такой предмет гардероба, как очень короткие шорты. Возможно, что в шкафу герцогиня сохранила их, но на публике перестала показываться.

Вечерние платья с большим вырезом

Новый дресс-код запрещает Меган демонстрировать бюст. Скорее всего, она расстроилась не сильно, восприняв требование как норму. Перед свадьбой барышня сильно похудела, потеряв округлость бюста, поэтому декольтированные вещи сидели на ней плохо. Объемы вернулись назад после родов, но создавать сексуальные образы герцогиня уже не может.

Топы и открытые плечи

Елизавета Вторая неодобрительно относилась к экспериментам бывшей жены принца Чарльза Дианы Спенсер. Аналогичное неодобрение высказывала королева и открытым плечам Меган. Недовольный взгляд Елизаветы заслужила и любимица семейства Кейт Миддлтон, появившись на одном из приемов в красном платье с открытыми плечами.

Джинсы с рваными штанинами

На вечеринках в честь помолвки Меган много раз появлялась в джинсах-скинни с рваными коленками. От этой модели пришлось отказаться, как и от других вещей в стиле рваный деним. Дресс-код запретил носить герцогине и облегающие вещи.

Джинсы Маркл имеет право надевать только на неформальные встречи, которых во время жизни во дворце было крайне мало.

Кожаные лосины

Раньше в повседневной жизни Меган носила кожаные лосины, используя их для создания драматических образов. Такой стиль точно отсутствует в дресс-коде, хотя брюки напрямую правила носить не запрещают. Для приемов лучше использовать платья. Хотя и принцесса Диана, и Кейт Миддлтон, и Меган Маркл на публике часто появлялись в брюках. И каждый раз это вызывает волну обсуждений при дворе и в прессе.

Платья с кружевом и вычурным декором

От кружева Маркл отказалась самостоятельно, ведь дизайнеры и правила монаршей семьи не запрещают носить эту ткань. Чем часто и пользуется жена принца Уильяма. Герцогиня Сассекская не носит кружева из-за того, что они не подходят ей по типажу. Такое прозрение пришло к ней только после замужества, когда она поняла, что платья с подобной фактурой делали образ более дешевым.

Маркл могла привлечь внимание к себе не только платьями с кружевами, но и вычурными нарядами. Меган могла надеть платье с бантами, рюшами и другими элементами. Наряды она дополняла крупными украшениями, браслетами и перстнями. Броские побрякушки добавляли балласт к внешности герцогини. Сегодня она носит небольшие кулоны, серьги и кольцо, которое подарил Гарри на помолвку.

Бейсболки

Карьера актрисы и модели давала большой выбор для самовыражения, поэтому Меган спокойно носила бейсболки и другие головные уборы, которые королевский этикет признает неподходящими. Их сменили шляпы с перьями и бантами, которые идеально дополняют любой наряд герцогини.