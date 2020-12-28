Отношение мужчин к растяжкам и целлюлиту у женщин

Многие женщины относятся к себе и недостаткам своей фигуры очень самокритично. Кожа на бедрах может казаться через чур дряблой, а растяжки очень заметными, если предстать перед посторонними в купальнике. Истинное мнение насчет подобных недостатков у мужчин получить очень сложно, так как большинство из них скажет, что для них это не важно и фигура женщины и так привлекательна.

Своим самобичеванием женщины взращивают в себе кучу комплексов, от которых страдают сами больше всего. Так как же на самом деле относятся к недостаткам женской фигуры мужчины?

Сам по себе целлюлит может и не нравится мужчинам, но они не обращают на это такое пристальное внимание, как женщины. Мужчин привлекает женский образ в целом, поэтому они не концентрируются на недостатках отдельных частей тела женщин.

Размер груди и ее форма очень волнуют женщин. Обладательницы скромных форм считают, что не смогут привлечь внимание мужчин. Мнение мужчин на этот счет говорит о том, что в женщине главное не размер или форма груди, а уверенность в себе. Если дама преподносит себя уверенно, то и внимание мужчин не заставит себя ждать.

Большинство женщин, желающих похудеть, озабочены размером своей пятой точки. Им она кажется через чур большой. Но не стоит торопиться с такими однозначными взглядами, потому что как раз мужчины любят обладательниц выдающихся поп, они любят наслаждаться видом ягодиц и прикасаться к ним во время ласк. Так как сами мужчины в большинстве имеют угловатые фигуры с узкими бедрами, они являются ценителями округлых форм.

Морщины – это то, что женщины рассматривают ежедневно, нанося крем после ванных процедур. Многие решаются на омолаживающие инъекции или введение ботокса, чтобы разгладить морщины и остановить процесс старения. Не стоит торопиться с такими радикальными мерами. Наличие морщин порой говорит об опыте, индивидуальности, а выхоленное кукольное лицо напоминает манекен. Мужчины отдают предпочтение натуральности.

Многие женщины недовольны своим животом и хотели бы сделать подтяжку или липосакцию. Но обратите внимание на каноны красоты восточных стран, где для танца живота обязательно необходимо пышные формы и это считается сексуальным. Известная всем Венера Милосская, являющая секс-символом, также является обладательницей пышных форм.