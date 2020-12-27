Пицца: почему итальянки не набирают лишний вес

Итальянская кухня славится разнообразием блюд, в особенности сытных мучных изделий. Самым популярным у итальянцев считаются терамиссу и всеми любимая пицца. Как известно, пиццу невозможно есть каждый день, поскольку можно набрать лишний вес. Но, как видно, итальянки могут питаться любым блюдом и не толстеть. Есть несколько рекомендаций или правил, которым следуют итальянки.

Главное – атмосфера

Для итальянцев главное правильно подать блюдо. Кроме подачи важное значение имеет атмосфера помещения. При этом не имеет значения, находятся ли итальянцы в пиццерии или дома.

Время приема пищи

Итальянский народ не смешивает продукты, а употребляет только одно блюдо. К примеру, пицца или паста. Оптимально трапезу можно разнообразить традиционными горячими овощными и мясными закусками. При этом порция должна быть небольшой. Именно равномерное употребление блюда создает ощущение сытости. И поэтому итальянцы не переедают.

Напитки

В обед после трапезы итальянцы пьют бокал сухого вина. Именно оно положительно влияет на пищеварение, поскольку в нем содержатся флавоноиды и антиоксиданты.

Дижестив

Дижестив – это напиток, который итальянцы пьют после ужина либо обеда. Дижестивом можно считать любой напиток. Чаще всего – это черный кофе с сахаром либо эспрессо и ристретто. Также за обедом европейцы пьют немного ликера и лимончелло. Традиция питья дижестива образовалась еще во времена Средневековья. В те времена люди пили вино с пряностями для улучшения кровообращения.

Настрой

За ужином итальянцы ведут много бесед, также любят погулять перед сном. Позитивный настрой, умеренная жизнь также влияют на внешний вид итальянцев. Для них главное, меньше стресса, а больше радости. Можно считать, что питание они воспринимают как образ жизни. Они откладывают дела ради обеда и ужина. Медленное потребление пищи не создает проблемы с пищеварением.

Легкий завтрак

На завтрак итальянцы также не наедаются, а предпочитают легкую еду. Например, капучино со свежей выпечкой, в основном с круассаном.

Пища всегда по расписанию

Для итальянцев обед, ужин и завтрак должны быть в одно и то же время. По словам самих жителей Италии, питание по расписанию благоприятно влияет на пищеварение и продлевает молодость.

Состав употребляемых продуктов

Самая вкусная итальянская паста готовится из твердых сортов пшеницы. И поэтому блюдо можно считать сложноуглеводным. Как правило, блюда со сложными углеводами можно отнести к диетической еде. Уровень калорий зависит от соуса. При похудении подходит паста с растительным соусом и морепродуктами.