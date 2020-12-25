По каким признакам можно распознать психопата на сайте знакомств

Из-за всеобщего карантина многие люди стали пытаться завести знакомство с перспективой на отношения в интернете. А, казалось бы, ещё вчера можно было спокойно прогуливаться по паркам и найти свою любовь в любом весьма неожиданном месте. Теперь же у многих людей любовь берёт своё начало из сетей Всемирной паутины. Вот только, к сожалению, в сети свои поиски ведут не только обычные люди, желающие заиметь полноценные отношения. Обосновались там и различные психопаты, абьюзеры, нарциссы. По каким же признакам можно распознать психопата, с котором явно не стоит связываться?

Резкое нарушение дистанции

Знакомство ещё толком и не произошло, а человек уже позволяет себе фамильярничать, обращаясь на «ты», и выписывая что-то вроде «Привет, малышка, как поживаешь?». Если он позволяет себе с первого же предложения обращаться по имени в уменьшительно-ласкательной форме (Мариночка, Танечка, Верочка), то это тоже плохой знак.

Психопат нередко пропускает начальный этап сближения, подразумевающий применение определённого этикета и следование некоторым правилам, что не есть хорошо. На деле же мужчине сначала нужно показать, что он уважает женщину. Важно, чтобы она почувствовала себя в безопасности при общении с ним.

Общение больше похоже на список команд

«Иди», «ложись спать», «покажи покупки», «подай» и т.д. Он не проявляет никакого интереса к желаниям женщины, к тому, в каком настроении она пребывает. Вот ему именно в этот момент нужно, и всё остальное не интересует. Он не гнушается спрашивать что-то бесцеремонное и своим поведением заставляет девушку почувствовать себя слабой и беспомощной, будто загоняет её в капкан.

Быстро позволяет себе обесценивающие замечания

Если же изъявить нежелание поддерживать с ним общение, то он сразу может прибегнуть к манипуляциям. Причём делает он это настолько искусно, что даже уверенная в себе девушка начнёт невзначай оправдываться, поскольку будет задета за живое. Психопат специально выискивает больное место собеседницы с первых минут общения. На нежелание общаться он может вспомнить и о возможных ПМС, и о том, что наверняка всё дело в неудавшейся семейной жизни или невезении с противоположным полом. Некоторые из психопатов сразу сетуют в сторону внешности, сетуя на то, что девушка, которой они сами же и написали, далека от красавиц. Доказывать ему что-то бесполезно, потому что на любое оправдание он найдёт свой колкий ответ.

Ловкое лавирование от комплиментов к оскорблениям и наоборот

При этом всё то хорошее, что он скажет, слишком шаблонное, больше смахивает на лесть. Однако, что касается унижения, то в этом плане психопату нет равных. Причём попытка унизить может проскочить внезапно. Сначала он разводит на откровения, задаёт немало сокровенных вопросов, а затем, основываясь на полученной информации, понимает, как наиболее сильно унизить.

При этом важно понимать, какие из задаваемых психопатом вопросов являются явным переходом за черту личных границ. При этом о себе он ничего конкретного не рассказывает, уходит от ответов на точные вопросы или начинает сильно хвастаться. В его манере может быть и покрывание жалобами всего сущего в этом мире.

Рассуждение строится исключительно на штампах

Вдобавок, всегда пытается направить разговор в такое русло, чтобы девушка ему что-то доказывала. Он активно бросается обобщёнными утверждениями вроде «Все симпатичные представительницы прекрасного пола глупые и любят только деньги», а затем той же девушке, которой он это сказал, делает комплимент, как бы отмечая, что вот она тоже красивая, но пусть теперь доказывает, что обладает незаурядным умом и является альтруистичной натурой. При общении с психопатом не покидает ощущение, будто сдаёшь какой-то важный экзамен.

Неприятные чувства при общении

Обычно во время общения с психопатом практически сразу девушка себя начинает чувствовать неприятно, стыдиться. Всё из-за того, что он пытается навязать некие высокие стандарты и отмечает, что она должна им соответствовать.