Почему многие мужчины желают быть первыми: психологические причины

В последние годы наблюдается смена гендерных ролей. Когда-то давно мужчина брал на себя обязанности по добыче мамонта и доставке его домой. Сегодня же в роли кормильца семьи нередко выступает женщина. Представительницы прекрасного пола трудятся, неплохо зарабатывают, продвигаются по карьерной лестнице и в некоторых сферах даже успели «подвинуть» мужчин.

Почему быть первым так важно

С чем связано стремление мужчин быть первыми? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно обратиться к их базовым инстинктам. Такими они были созданы природой. Любому мужчине хочется быть лидером – на работе, в семье и постели. Еще в детстве мальчишки, находясь в компании друзей, стараются доказать, что в чем-либо лучше и круче остальных. Дух соперничества присутствует у мужчин с рождения. И им хочется быть №1 практически во всем.

Воспитание и сама жизнь вносят определенные коррективы как в женское, так и в мужское сознание. В странах запада дамы прилагают все усилия для «смещения» мужчин с лидирующих позиций. Им важно показать свою значимость в этом мире.

С каждым годом все больше женщин занимают государственные пост. Также представительницы слабого пола выступают за равноправие в браке. Им не хочется превращаться в скучную и безмолвную домохозяйку в халате и бигуди. Жены планируют выстраивать карьеру, поэтому предлагают мужьям разделить обязанности по воспитанию детишек и поддержанию дома в чистоте. Поэтому для действующей на Западе модели семьи стремление быть первым относится к анахронизмам.

Прежняя модель взаимоотношений между представителями обоих полов никуда не девается. Ее используют жители восточных государств, где происходит поддержание традиционного уклада жизни. Местные женщины испытывают финансовую зависимость сначала от отца, затем от супруга. В тех краях важно выходить замуж невинными. Ведь восточные мужчины желать быть первыми во всем. Для них девственница сравнима со сладким нетронутым плодом. Им хочется иметь полную власть над избранницей.

В России все по-другому. И хотя все больше наших соотечественников делают выбор в пользу западного образа жизни, приверженцев традиционных взглядов все равно немало. На это указывает и сложность принятия в РФ закона о домашнем насилии.

В Сети ведутся споры, активными участниками которых являются мужчины. Они считают, что этот закон просто разрушит русскую православную семью. Скорее всего, такое мнение высказывают те, кто выстраивает отношения со второй половинкой, ориентируясь на «Домострой» XVI века, где говорится, что нужно периодически поколачивать жену, напоминая, кто главный в доме.

Современные мужчины привыкли, что дамы бегают за ними, многое прощают, добиваются их расположения и идут на компромиссы. Ведь они же первые. На самом деле их представления ошибочны. Быть первым означает несение ответственности, заботу, проявление лидерских качеств. А вот создание невыносимых условий, чтобы «подмять» под себя человека – в корне неверный подход. Если мужчина – прирожденный лидер, то избранница итак будет его уважать.