Почему мужчинам не рекомендуется брить подмышки

Убирать волосы или нет? Актуальный вопрос, который очень часто интересует представителей не только мужского пола, но и женского.

На первый взгляд, все просто — брить, так как волосы в подмышечных впадинах не только весьма непривлекательно смотрятся со стороны, но и доставляют массу неудобств, в виде неприятного запаха и следов на одежде.

Почему не следует брить подмышки

Главный миф, из-за которого представители сильного пола чаще всего не хотят расставаться с волосами в подмышечных впадинах — то, что количество волосяного покрова на теле говорит о том, насколько высокое у человека либидо и сложный темперамент. Именно этот аргумент приводит большинство мужчин.

Удивительно, но некоторые специалисты согласны с данной точкой зрения, они уверяют, что в подмышечных и в других волосах, которые растут на интимных местах, скрыты мужские феромоны, и если удалять растительность, то уровень привлекательности снизится вместе с ними.

Часть мужчин не предпочитает использовать бритву и избавляться с ее помощью от лишних волос, так как впоследствии долго приходится бороться с раздражением и покраснением кожи в травмированных местах. Чаще она покрывается зудом, прыщами и нестерпимо чешется, что доставляет сильный дискомфорт.

Некоторые же мужчины возмущаются, когда речь заходит о бритье подмышек — «Для чего это нужно?». Они считают, что бритье — это прерогатива женщин, а настоящие мужчины должны соответствовать, набирать уровень феромонов и быть похожими на первых людей, которые просто не знали тогда, что такое бритва, а то бы несомненно воспользовались ей.

Почему стоит уделить время бритью

На этом этапе и происходит перепалка между полами, ведь девушки всеми силами пытаются убедить своих молодых людей все же распрощаться с нежелательной растительностью. На это приятнее смотреть, нежели на неаккуратные волосатые подмышки.

Есть и более важный аргумент — с растительностью подмышки потеют куда чаще, что издает неприятный аромат. Следовательно, и мыть их нужно чаще.

Даже самый дорогой дезодорант не станет помощником в этой проблеме, ведь его главная функция — орошать кожу, а не волосы. Если использовать его на небритые подмышки, то ситуация только усугубится.

Что важно знать

“В паховой области волосы действительно важны” — так заявили медики, объясняя это тем, что они контролируют терморегуляцию. Это важно, чтобы “мужское достоинство” не переохладилось.