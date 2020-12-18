Почему мужчины говорят «ты моя» своим женщинам

Многие мужчины, обращаясь к женщине, часто использует слово «моя». Не всегда, даже с учетом контекста, можно понять, что это значит на самом деле. Человек так выражает симпатию или может быть в нём говорит собственничество? А может он таким образом пытается ограничить взаимодействие девушки с другими людьми противоположного пола?

Если смотреть с точки зрения языка, то слово «моя» в данном случае является довольно лаконичным и емким выражением всех тех чувств, которые влюбленный мужчина чувствует по отношению к женщине. Большинство парней растили в убеждении, что они не должны слишком бурно, многословно и красноречиво выражать свои эмоции, поэтому многие из них прибегают к таким коротким формулировкам. Однако неумение выразить свои мысли достаточно часто приводит к проблемным ситуациям.

Но это мелочи по сравнению с тем, что многих мужчин воспитали так, что они воспринимают женщину как трофей, как то, что нужно завоевать. В данном случае девушка выступает не субъектом, а объектом и приравнивается к любому другому предмету, который можно заполучить, например, дорогой смартфон, автомобиль, мощный компьютер и так далее. Именно поэтому в разговоре с окружающими людьми он может представить возлюбленную как «Знакомьтесь, это моя девушка» или «А вот и моя Татьяна». С одной стороны, женщинам лестно слышать в свой адрес такие слова, которые подчеркивают серьезность отношений и то, что мужчина их не стесняется.

Однако при таком раскладе последствия не заставляют себя ждать. Из-за того, что мужчина считает женщину своей собственностью, то есть вещью без права голоса, свободы и личной жизни, в дальнейшем возникают конфликты. Они завязаны на том, что он пытается ей что-либо запрещать или наоборот заставляет делать то, что ей неинтересно. Например, он не хочет, чтобы его женщина выучилась на мастера маникюра, потому что он считает это недостаточно престижным. Или ему неприятно, что его девушка будет ходить на корпоративы и общаться там с другими представителями мужского пола. То есть для него совершенно нормальна идея того, что он пытается распоряжаться жизнью другого человека как вещью. При этом себя он считает достаточно свободным и, разумеется, не потерпит в свой адрес такого ограничения свободы. Кто-то говорит, что мужчины выражением «ты моя» выражают природные животные инстинкты. Но человек – разумное существо и руководствуются не инстинктами, а разумом и тем, что навязано человеку социумом. Так что любому по силам понять, что ни один человек не может владеть другим, распоряжаться его свободой и ограничивать его взаимодействие с внешним миром.