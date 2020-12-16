Почему не надо выкидывать старые подушки

Без подушек в доме не обойтись. Со временем они теряют свой вид, лежат без дела, превращаются в накопители пыли, становятся ненужным грузом. Хозяйки стараются избавиться от них. Но не следует торопиться их выбросить. Проявив фантазию, им можно подарить вторую жизнь и использовать в новом качестве.

Способы обновить старые подушки, различны, все зависит от изобретательности и умения хозяйки.

Подстилка для домашнего питомца

Покупать специальную лежанку для любимой собаки необязательно. Приложив минимальные усилия, можно сшить съемные чехлы из плотной, возможно, ранее используемой ткани с застежками и надеть на старую подушку. Питомец будет рад новому лежаку.

Отдать в приют

Фонды и просто небезразличные люди, занимающиеся благотворительностью, организующие лечение и поиск новых хозяев для бездомных домашних животных, охотно примут от граждан в дар ненужные полотенца, подушки, одеяла и пледы. Они подойдут для обустройства, утепления клеток и организации лежанок. Собаки и кошки не станут выражать брезгливость по поводу пятен и потертостей на подаренных вещах.

Лежак на пол

Напольную лежанку подобие японского футона можно сшить, используя 3-5 ненужные подушки стандартного размера 60 на 60. Минимум затрат и получится новая вещь интерьера на которой приятно спать летней душной ночью. Зимним вечером на ней хорошо полежать возле камина, расслабиться и в полной мере отдохнуть от дневной суеты.

Старая набивка

Если внешний вид подушки непрезентабелен, она ветхая и грязная, то выпотрошив набивной материал, его можно применить в создании мягких игрушек. Получится экономный и оригинальный вариант нового подарка для ребенка.

Декорирование пространства

Можно использовать для изготовления стильных подушек разного размера и оформления. Они украсят интерьер и добавят уюта в домашнюю обстановку.

В качестве приспособления

Для более комфортной работы на приусадебном участке ненужную подушку можно подложить под колени. Во время покраски полов и других видах деятельности, которые требуют от человека подолгу стоять на коленях, она поможет избавиться от ощущения боли и неудобства.

Амортизационные и изоляционные свойства

Они пригодятся, если нечем обернуть водопроводные трубы для защиты от замерзания зимой. Обитое подушкой перекрытие над спуском в подполье предохранит лоб от ушиба, когда человек вовремя забыл пригнуться.