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Почему не надо выкидывать старые подушки

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Без подушек в доме не обойтись. Со временем они теряют свой вид, лежат без дела, превращаются в накопители пыли, становятся ненужным грузом. Хозяйки стараются избавиться от них. Но не следует торопиться их выбросить. Проявив фантазию, им можно подарить вторую жизнь и использовать в новом качестве.

Способы обновить старые подушки, различны, все зависит от изобретательности и умения хозяйки.

Почему не надо выкидывать старые подушки

Подстилка для домашнего питомца

Покупать специальную лежанку для любимой собаки необязательно. Приложив минимальные усилия, можно сшить съемные чехлы из плотной, возможно, ранее используемой ткани с застежками и надеть на старую подушку. Питомец будет рад новому лежаку.

Отдать в приют

Фонды и просто небезразличные люди, занимающиеся благотворительностью, организующие лечение и поиск новых хозяев для бездомных домашних животных, охотно примут от граждан в дар ненужные полотенца, подушки, одеяла и пледы. Они подойдут для обустройства, утепления клеток и организации лежанок. Собаки и кошки не станут выражать брезгливость по поводу пятен и потертостей на подаренных вещах.

Лежак на пол

Напольную лежанку подобие японского футона можно сшить, используя 3-5 ненужные подушки стандартного размера 60 на 60. Минимум затрат и получится новая вещь интерьера на которой приятно спать летней душной ночью. Зимним вечером на ней хорошо полежать возле камина, расслабиться и в полной мере отдохнуть от дневной суеты.

Почему не надо выкидывать старые подушки

Старая набивка

Если внешний вид подушки непрезентабелен, она ветхая и грязная, то выпотрошив набивной материал, его можно применить в создании мягких игрушек. Получится экономный и оригинальный вариант нового подарка для ребенка.

Декорирование пространства

Можно использовать для изготовления стильных подушек разного размера и оформления. Они украсят интерьер и добавят уюта в домашнюю обстановку.

В качестве приспособления

Для более комфортной работы на приусадебном участке ненужную подушку можно подложить под колени. Во время покраски полов и других видах деятельности, которые требуют от человека подолгу стоять на коленях, она поможет избавиться от ощущения боли и неудобства.

Амортизационные и изоляционные свойства

Они пригодятся, если нечем обернуть водопроводные трубы для защиты от замерзания зимой. Обитое подушкой перекрытие над спуском в подполье предохранит лоб от ушиба, когда человек вовремя забыл пригнуться.

На что вы пускаете старые ненужные подушки?

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