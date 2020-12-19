Почему в каменном веке женщин изображали слишком толстыми

Наши предки в период позднего палеолита уже создавали первые произведения искусства, которые отражали их представления об окружающем мире, силах природы, стихиях, животных. Во многих местах мира археологи находят фигурки из кости, камня, глины, которые получили название Венеры. Отличаются такие предметы первобытного искусства пышными формами.

Особенности древних Венер

Фигурки отличаются размерами. Их высота варьируется от 5 до 15 см. Самая «старая» Венера была сделана 40-35 тыс. лет назад. Ее вырезали из бивня мамонта, сделав достаточно тучной и невысокой (всего 6 см). Фигурку нашли в 2008 году в пещере Холе-Фельс, которая находится на юго-западе Германии.

Ученые до этих пор теряются в догадках относительно форм фигурок. Ведь в то время люди вряд ли были тучными, они страдали от недостатка еды. Не могут археологи разгадать и тайну безголовых фигурок. Часть Венер находят с головами, а другие – без головы или же на ее месте расположены маленькие шарики. А вот бедра, грудь, половые органы изображались детализировано, часто в гипертрофированном виде.

В мире нашли около 200 подобных статуэток, которые записаны в специальный каталог Dons Maps. Ученые отметили, что найденные фигурки не одинаково тучные. Так, Венеры с южных регионов земного шара имеют вполне пристойный «вес». Они плотные, но не сильно.

Статуэтки с северных регионов отражают полных женщин. Исследователи считают, что связано это с мечтами древних людей о лучшей жизни. «Северные» люди думали, что женщины должны быть тучными, чтобы выносить потомство в холоде и голоде.

До этих пор выдвигаются разные теории относительно предназначения фигурок. Возможно, что Венеры служили амулетами, поэтому их могли носить на шее и передавать из поколения в поколение. Древние люди в палеолите считали, что так женщины забеременеют, выносят ребенка, выкормят его и сами отъедятся.

По другой популярной версии, фигурки с гипертрофированными половыми органами использовались для проведения ритуальных обрядов. Такие Венеры изображали божества, а пышные формы были символом плодородия, женской сексуальности и плодовитости.

Вернутся ли Венеры?

Врачи, диетологи, эксперты по правильному питанию и здоровому способу жизни в один голос твердят, что человечество находится на опасной дорожке, ведь люди стали неправильно питаться. Это ведет к избыточному весу, количество людей, страдающих от ожирения, увеличивается каждый год.

Облик современного человека связан с функциями репродукции. По мнению ученого Стернса, здоровое потомство могут давать женщины, отличающиеся невысоким ростом и большой массой тела. Худощавые и высокие барышни модельной внешности рожали меньше, но дети также были здоровыми.

Таким образом, рост, вес, разные генетические особенности влияют на репродукцию. Упитанные дамы рожают дочерей, похожих на себя. Те, в свою очередь, также хотят быть многодетными мамами.

Ученые подсчитали, что через четыреста лет женщины уменьшатся на два сантиметра в росте. Из-за этого произойдет прибавка в весе на 1-2 килограмма. Сердца у женщин и дальше будут оставаться здоровыми, а детородный период возрастет до 15 месяцев.

Получается, что в ходе эволюции женщины станут такими, какими их видели 40 тысяч лет назад. Если тенденции, просчитанные учеными, правильные, то через 400 лет на планете будут жить Венеры с пышными формами и большим количеством детей.