Почему замужние дамы порой выглядят хуже, чем одинокие: объяснения психологов

Неужели одинокие барышни выглядят лучше, чем дамы, находящиеся в браке? Если обратиться к статистике, то это действительно так. Почему же многие женщины после замужества прекращают следить за собственной внешностью? Особенно заметно это, когда они оказываются в компании ярких и привлекательных подруг, которые еще не успели попрощаться со своей свободой и фамилией.

В чем же причина

Психологи считают, что, став женой, дама начинает примерять на себя и другие роли. У нее появляется немало новых обязанностей. Ей хочется стать идеальной хозяйкой, заботливой мамой. А вот на роль себя как женщину времени практически не остается. Хотя изначально у нее были благие цели: еще больше понравиться супругу, добавить в отношения теплоты, удивить, окружить заботой.

Ничего плохого не происходит. Просто роль эффектной барышни, которая в свое время была источником большой любви, неуемной страсти и отношений в целом, постепенно отходит на 2-й, а то и 3-й план.

С каждым днем для нее все меньше событий и поводов. Теряется навык, а порой и актуальность такой роли. Но появляются другие роли, более важные в браке. Происходит зарождение связей, способствующих укреплению отношений.

Что в этом плохого

Ничего, кроме того, что уровень и качество отношений будут снижаться. И в итоге все закончится разрывом. Сами представители сильного пола выделяют несколько причин, по которым они принимают решение о расставании с партнершей. Но центральной линией в этих причинах является «отсутствие инстинктивного влечения к супруге как женщине». И происходит это не мгновенно и не за день. Подобная история может длиться в течение нескольких недель, месяцев, а порой и лет.

Вот 5 основных причин развода, названных мужчинами:

Он больше не видит в супруге женщину, а лишь заботливую мать, примерную хозяйку. От той сексуальной и загадочной дамы, что покорила его сердце, не осталось и следа.

Жена стала слишком предсказуемой. Пропала игра и загадка. Она залюбила мужа, окружила его чрезмерной заботой.

Супруга не слышит и не учитывает желаний партнера. Много чего делает, но руководствуется собственными интересами.

Отсутствие любви и уважения к самой себе. Жена посвящает почти все свое время кому-то – мужу, детишкам, родителям.

Отношения изжили себя. Мужчине хочется новизны.

Быть любимым и дарить любовь – вот одна из базовых потребностей любого человека. И источник этих чувств хранится в ролях «Я мужчина» и «Я женщина». Чтобы поддерживать состояние этих ролей, необходимо ухаживать за собой, создавать эффектный образ.