Почему женщина сгорает от ревности и всегда ли в этом виноват мужчина

У литературоведов и психологов разный взгляд на историю Отелло и Дездемоны. С литературной точки зрения это история настоящей любви и обжигающей ревности. Психологи же воспринимают это как историю нарушенной детско-родительской привязанности. Отелло был слишком мнительным. А Дездемона оказалась невинной жертвой ревнивца. Имела ли там место любовь? Или это всего лишь желание ни с кем не делить предмет страсти? Во всем этом стоит подробно разобраться.

Все идет из детства

Истинной причиной ревности специалисты называют детско-родительскую привязанность, которая была нарушена. Если дама уверенна в себе, то не будет требовать от своего избранника отписаться от Виктории Бони в «Инстаграме».

Детство является уникальным опытом безусловной любви. Когда папа и мама не могут налюбоваться на свое чадо. И любят его не за что-то, а просто так. Даже если ребенок плохо себя ведет и не отличается хорошей успеваемостью в школе. При получении опыта такой любви он вырастает с осознанием того, что его ценят и не предадут, несмотря на его не очень хорошее поведение.

Стоит рассмотреть и другую модель: когда родители были в разводе. Как они друг к другу относились? Хорошо, если им удалось тихо-мирно расстаться. А вот происходящие на глазах ребенка скандалы могут переложиться на взрослые отношения.

Страх одиночества

Бывает так, что человек не выдерживает сам себя. Ему страшно остаться одному в комнате или наедине со своим бизнесом. Или же потерять находящегося рядом человека. Лишь бы не оставаться в одиночестве. Но в чем тут дело – в глубинной детской травме привязанности или непростом горе утраты? Разобраться в этом поможет терапевт. Также человек необходимо заняться поиском смыслов в жизни и надежной опоры.

Обесценивание себя

Некоторые дамы считают своего партнера просто настоящим идеалом. И думают, что до него они никогда не смогу дотянуться. Возникает ощущение, что все женщины вокруг обращают на него внимание, хотят затащить его в кровать или увести из семьи. Поэтому любая попытка избранника провести время с друзьями, коллегами или кем-то из родственников будет восприниматься в штыки. Запускается механизм обесценивания себя. Нужно представить, что мужчина действительно чертовски привлекателен, но подходит не всем. Также следует понять, что не бывает идеальных людей. У каждого имеются достоинства и недостатки.

Наивные представления о чувствах

Любовь – это когда пара находится вместе все время. Когда партнеры увлечены друг другом и не замечают никого вокруг. У них схожие мысли и желания. И бывает сложно отказаться от этих представлений. Однако любовь в какой-то момент перестает быть красивой сказкой. Но нужна ли она такая, ставшая обыкновенной? Такое чувство как ревность никуда не пропадает из значимых отношений. Вот только степень и способы ее проявления могут быть разными. Ревность можно назвать нормальной лишь в том случае, если партнеры стараются найти лучший способ нахождения вместе. Они обговаривают правила и условия.