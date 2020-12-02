Почему женщины могут долго не замечать свою беременность

Истории, когда будущие мамы не знают о своей беременности, сегодня встречаются всё чаще. Это касается не только женщин с лишним весом, которым легко не заметить внешние изменения. Такое случается даже с хрупкими девушками. Причины, по которым это происходит, бывают разные.

Психологические расстройства

Предстоящее материнство у большинства женщин вызывает сильный стресс и панический страх. Будущие мамы не могут смириться с беременностью и всячески отрицают этот факт:

тошнота с утра списывается на вчерашнюю еду;

постоянная усталость – на недосыпание и переутомление;

движения плода воспринимается, как нарушения функций ЖКТ.

Синдром поликистозных яичников

При этом заболевании у женщин нерегулярные менструации, которые могут отсутствовать от трёх месяцев до полугода. Процесс овуляции происходит редко, а увеличение живота, прибавка в весе для таких пациенток считается нормой, и женщина может долго не замечать беременности.

Внутриматочная спираль

Безопасным и надёжным способом контрацепции считается установка внутриматочной спирали. Однако этот метод предохранения от нежелательной беременности не гарантирует 100% защиту. Проблемы возникают в следующих случаях:

произошло смещение спирали;

изделие было неправильно установлено;

женщина не заметила, что ВМС вышла в период менструации.

На ранних сроках такая форма беременности сопровождается симптомами прерывания и часто воспринимается женщиной как обильные менструации.

Гормональные контрацептивы

Если женщина принимает комбинированные оральные контрацептивы, то это приводит к временному прекращению менструации или незначительным мажущим выделениям. При несвоевременном приёме таблеток, а также диарее, рвоте – действующее вещество плохо усваивается. По этой причине нередко начинается рост фолликула, запускается процесс овуляции и наступает беременность.

Климакс

Этот переходный период почти всегда сопровождается набором лишнего веса. А также нерегулярными менструациями, при полном прекращении которых многие женщины считают – наступил климакс. В это время они испытывают:

тошноту;

частые головокружения;

перепады настроения и депрессию.

Эти неприятные симптомы не всегда относятся к климаксу, поэтому применять контрацепцию всё-таки необходимо. Это позволит уберечь себя в этот сложный период от ненужной беременности.

К сожалению, женщина не всегда может сразу заметить свою беременность. Поэтому если в организме происходят неожиданные изменения – увеличивается вес, меняется периодичность менструации, появляется тошнота или беспричинная усталость, то рекомендуется срочно обратиться к врачу.