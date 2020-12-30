Поступки, о которых жалеет любая одинокая женщина

К большому сожалению, истина приходит на ум тогда, когда время уже давно упущено, когда становится уже поздно. Очень часто одиночество – это результат своих же неверных установок в жизни. Какие поступки совершает любая одинокая женщина?

Не дала ни единого шанса на отношения.

Вероятно, женщина была слишком холодна, зла и недружелюбна. Все знают, что любовь с первого взгляда бывает лишь в счастливых фильмах, где главные герои влюблялись в друг друга буквально с первой минуты, а затем жили долго и счастливо. На деле же, чтобы понять, подходит ли этот партнер женщине, необходимо время — от нескольких месяцев, до нескольких лет.

Женщина потеряла свою настоящую любовь.

Все совершают ошибки, но бывает и такое, что один партнер в, казалось бы, идеальных и здоровых отношениях, перестает ценить другого. Отсюда и рождаются ссоры и скандалы. После, появляется риск, что конфликты закончатся болезненным и скандальным разрывом. Поэтому в отношениях, просто крайне необходимо убрать свою гордость, а также учитывать интересы и вкусы своего партнера.

Выбор в пользу карьеры, а не отношений.

Многие женщины уверены, что отношения обязательно будут вредить карьере, поэтому откладывают этот процесс до лучших времен. Однако, здоровые и хорошие отношения и удачная карьера – это друг друга дополняющие понятия. Если выбирать из двух одно, то в скором времени можно об этом пожалеть.

Боязнь риска.

Жизнь преподносит не только радостные и положительные моменты, но еще и такие ситуации, где здесь и сейчас нужно принять важное решение. Оно может изменить жизнь другого партнера навсегда, отсюда и появляется страх и сильное сопротивление. Однако, чтобы спасти отношения, обычно приходится кардинально менять свою жизнь: переезжать в другой город или страну и отказаться от вредной привычки.

Трата времени на нелюбимого человека.

Иногда, страх остаться одной настолько овладевает, что женщина решает выйти замуж за первого встречного, только «чтобы был муж». В таких нездоровых отношениях мучаются оба супруга. В браке не следует ждать нежности и искренних чувств, а в скором времени даже нормальные отношения быстро ухудшатся.

Жизнь у человека всего лишь одна, поэтому не стоит бояться совершить ошибку или тратить свое время на нелюбимого человека, ведь в любом случае при неудаче у человека останется драгоценный опыт.