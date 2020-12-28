Правда наружу: как можно избавиться от любовницы мужа

Понятие любовницы включает в себя разные трактовки. В категорию третьей лишней особы входят: коллега по работе, бывшая девушка, которая решила возобновить отношения, содержанка с меркантильными интересами или просто случайная знакомая. Для семьи не все любовницы опасны. Например, меркантильные барышни используют мужчину ради собственных целей и не представляют особой опасности, поскольку не собираются заводить отношения или семью.

Но вот если любовница по уши влюблена в мужчину, то она доступными способами будет пытаться его влюбить в себя и увести из семьи. Изначально у неё есть преимущество. Любовница знает о существовании супруги, а вот жена вряд ли догадывается о весёлых похождениях мужчины на стороне.

Все жёны считают, что любовница — это коварная особа, которая влезла в чужое семейное гнездышко и начинает разрушать его со всех сторон.

Но если говорить откровенно, то практически каждая вторая дама хотя бы раз, но флиртовала с женатым мужчиной, не говоря уже о более близкой связи. Большинство девушек не строили подобные планы. Подсознательно, они просто хотели удачно выйти замуж, родить малыша и жить счастливо. Единственный казус всей ситуации — им попался не тот мужчина.

Для любовницы мужчины превращаются в практически идеальных партнёров. Влюбленная особа верит ему, и ситуация складывается таким образом, что дама начинает задумываться над тем, что единственное бремя мужчины — это законная супруга дома.

Зачем молодые люди заводят себе любовниц

Жена перестала физически привлекать мужчину. Дело не только в сексе, но в более важных деталях, таких как: тембр голоса, мимика или другие движения. Расхождение в моральных принципах. Мужчина перестаёт ощущать психологическую близость. Партнёры перестали проводить время совместно, и каждый увлечён своими интересами. Отсутствие общих друзей. Развлечения разного характера.

Чего не стоит делать женщине, если она хочет сохранить отношения?

Не стоит вытягивать информацию насильно, где мужчина пропадал со всеми вытекающими подробностями.

Не нужно выгонять мужа из дома с собранными вещами в чемодане.

Не следует ставить молодого человека перед фактом и выдвигать ультиматумы.

Всё, что необходимо сделать в подобной ситуации — попытаться удержать нахлынувший поток эмоций, проанализировать ситуацию и сделать личные выводы.

Как вывести любовницу из игры?

Женщина должна заниматься саморазвитием и показывать мужчине новые стороны и грани. Человек должен видеть, что супруга меняется и открывается всё больше и больше. Возможность освежить старые, но сумасшедшие эмоции, пережитые совместно помогут поднять настроение мужчины и вызовут в нем волну приятных воспоминаний. Как можно чаще следует проводить время совместно. Если жена будет грамотно вести себя с мужчиной, не показывая лишние эмоции, поддерживать его, то только так можно достичь баланса в построении здоровых и крепких отношений. Успешный мужчина не сможет двигаться без дамы сердца, которая вдохновляет и дополняет его.