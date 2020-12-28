Правда наружу: как можно избавиться от любовницы мужа

Понятие любовницы включает в себя разные трактовки. В категорию третьей лишней особы входят: коллега по работе, бывшая девушка, которая решила возобновить отношения, содержанка с меркантильными интересами или просто случайная знакомая. Для семьи не все любовницы опасны. Например, меркантильные барышни используют мужчину ради собственных целей и не представляют особой опасности, поскольку не собираются заводить отношения или семью.
Но вот если любовница по уши влюблена в мужчину, то она доступными способами будет пытаться его влюбить в себя и увести из семьи. Изначально у неё есть преимущество. Любовница знает о существовании супруги, а вот жена вряд ли догадывается о весёлых похождениях мужчины на стороне.
Все жёны считают, что любовница — это коварная особа, которая влезла в чужое семейное гнездышко и начинает разрушать его со всех сторон.
Но если говорить откровенно, то практически каждая вторая дама хотя бы раз, но флиртовала с женатым мужчиной, не говоря уже о более близкой связи. Большинство девушек не строили подобные планы. Подсознательно, они просто хотели удачно выйти замуж, родить малыша и жить счастливо. Единственный казус всей ситуации — им попался не тот мужчина.
Для любовницы мужчины превращаются в практически идеальных партнёров. Влюбленная особа верит ему, и ситуация складывается таким образом, что дама начинает задумываться над тем, что единственное бремя мужчины — это законная супруга дома.
Зачем молодые люди заводят себе любовниц
- Жена перестала физически привлекать мужчину. Дело не только в сексе, но в более важных деталях, таких как: тембр голоса, мимика или другие движения.
- Расхождение в моральных принципах.
- Мужчина перестаёт ощущать психологическую близость.
- Партнёры перестали проводить время совместно, и каждый увлечён своими интересами.
- Отсутствие общих друзей. Развлечения разного характера.
Чего не стоит делать женщине, если она хочет сохранить отношения?
- Не стоит вытягивать информацию насильно, где мужчина пропадал со всеми вытекающими подробностями.
- Не нужно выгонять мужа из дома с собранными вещами в чемодане.
- Не следует ставить молодого человека перед фактом и выдвигать ультиматумы.
Всё, что необходимо сделать в подобной ситуации — попытаться удержать нахлынувший поток эмоций, проанализировать ситуацию и сделать личные выводы.
Как вывести любовницу из игры?
- Женщина должна заниматься саморазвитием и показывать мужчине новые стороны и грани. Человек должен видеть, что супруга меняется и открывается всё больше и больше.
- Возможность освежить старые, но сумасшедшие эмоции, пережитые совместно помогут поднять настроение мужчины и вызовут в нем волну приятных воспоминаний.
- Как можно чаще следует проводить время совместно.
- Если жена будет грамотно вести себя с мужчиной, не показывая лишние эмоции, поддерживать его, то только так можно достичь баланса в построении здоровых и крепких отношений.
- Успешный мужчина не сможет двигаться без дамы сердца, которая вдохновляет и дополняет его.
А как вы считаете, мужчины часто заводят себе любовниц?