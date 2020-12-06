Правила стиля Опры Уинфри: как одеваться полным женщинам

Жизнь Опры Уинфри во многом схожа с американской мечтой – тернистый путь испытаний и вызовов судьбы. Сегодня, она — мировая звезда, чей пример вдохновил не одну тысячу женщин во всём мире. Кроме этого, Опра Уинфри считается настоящей иконой стиля. Полюбив себя и своё тело, она всегда старается подчёркивать свои пышные формы, поддерживая при этом все модные тенденции.

Стиль Опры – это отражение её жизненной позиции, черты которой оттачивались долгие годы. Будучи одной из главных звезд телевидения в 1980-х, Уинфри тщетно пыталась избавиться от избыточного веса. Эта борьба происходила на глазах миллионов телезрителей. Так, в одном из эпизодов своего шоу, она появилась в студии шоу с тачкой, нагруженной 27 килограммами жира, т.е. с тем весом, который ей удалось сбросить. Стройная, красивая, в узких джинсах – Опра удивила многих своим преображением. К сожалению, успех был недолгим, и вес вновь вернулся к ней. Смирившись со своей генетикой, Уинфри начинает действовать по-другому. Сама того не ожидая, она разрушает многолетние стереотипы о телеведущих и помогает продвижению новых тенденций в моде. Вместо джинсов и откровенных мини-юбок, в моду входят женственные и элегантные наряды. Они пестрят яркими красками, привлекают внимание роскошными тканями и смелыми фасонами. Вдохновившись переменами, женщины с пышными формами начинают избавляться от бесформенной одежды в пользу ярких нарядов.

Стильные правила Опры Уинфри

Правильные силуэты. Хорошо сшитая одежда, скрывающая недостатки и подчёркивающая достоинства – это выбор для всех женщин. Особое внимание следует уделить вертикальным линиям, ведь они зрительно утончают силуэт. Брючные костюмы из качественных материалов (атласная, бархатная ткань) или полуоблегающие платья прекрасно подходят крупным женщинам.

Не забывать про акценты. Даже маленькие детали способны произвести впечатление. Баски, красивые ремни, стильные банты или небольшие броши могут подчеркнуть фигуру и отвлечь внимание от ненужных мест.

Яркие цвета. Облачно-голубой, пурпурный или малахит — следует добавить в свой гардероб одежду с этими цветами. Основа основ – это правильный фасон. Алое платье в пол от Опры Уинфри тому пример. Подчеркнутая талия, топ и юбка в пол создают эффект «песочных часов» — самый женственный силуэт.

Не стоит избегать декольте. Оно способно подчеркнуть женскую красоту. Например, у Уинфри можно найти множество вариаций вырезов.

Правильно подобранное бельё. Это неотъемлемый элемент гардероба. За его подбором лучше всего обратиться к профессионалам.

Каблуки. Долгое время Опра Уинфри отдавала предпочтение классическим туфлям на шпильке. однако даже невысокий каблук может добавить шарма. Всегда следует выбирать комфортную и эффектную обувь.