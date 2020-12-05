Причины, по которым девушка встречает «не тех» мужчин

Многие девушки нередко сетуют на то, что им е везёт в любовных делах. Они нередко рассказывают о том, насколько сильно им не везёт с противоположным полом. Если просто взглянуть на них, то едва ли можно понять, с чем связано такое невезение. Всё-таки многие из них довольно красивы, умны, трудятся на работе, имеют свои хобби. И при этом они даже готовы пойти на жертвы ради поддержания хороших любовных отношений. Вот только им, как назло, вечно попадаются такие мужчины, с которыми невозможно строить отношения. Один вечно грубит, другой пытается продвинуть свою тиранию, а третий и вовсе злоупотребляет алкоголем и изменяет. Иначе говоря, С каким бы мужчиной девушка не познакомилась, строить с ним серьёзные отношения невозможно.

Девушке периодически может казаться, что она ходит по кругу. Она сильно задумывается над тем, почему же в её жизни встречаются только не те мужчины. В итоге её начинают интересоваться лишь неудачники, а сама представительница прекрасного пола окончательно разочаровывается и думает о венце безбрачия. Почему же подобное случается?

Сила привычки

Зачастую воспитание происходит примерами, с которыми человек жил долгое время. На многие аспекты жизни свой отпечаток накладывает детство. Так, если девушка привыкла к токсичности и неприятным ощущениям от отношений с ближними родственниками, то подсознательно она становится зависимой от этого. Многие люди, постоянно получающие негатив, общаясь, например, с отцом и матерью, начинают задумываться о том, что когда вырастят, в их отношениях такого не будет. Вот только за 15 лет осознанной жизни в таком темпе негативная атмосфера буквально впитывается в подсознание. Впоследствии девушка неосознанно продолжает находить не тех мужчин.

Память

Нередко женщины оставляют свой выбор на тех, кто похож на мужчин, производивших в детстве на них сильнейшее эмоциональное впечатление. По сути, партнёр получается лишь проекцией того яркого знакомого. Правда, в детстве многие девушки строят у себя в голове идеалы. Может случиться и так, что самый запомнившийся из детства образ являлся слабым и скупым мужчиной. Однако понимание этих недостатков приходит только спустя многие года, когда девушка уже пытается создать крепкие отношения с таким человеком.

Незнание себя

Перед тем как начать поиски возлюбленного, нужно в полной мере познать себя. Если девушка хочет построить хорошие, гармоничные отношения, ей сначала нужно разобраться в себе, своих чувствах. Важно, чтобы она не терялась в догадках о том, что с ней не так, а лучше пыталась понять, с каким мужчиной она в действительности будет счастлива.