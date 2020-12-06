Простота к лицу: как одеваются жены миллиардеров

По мнению богатых женщин, надеть все лучшее сразу – далеко не показатель вкуса.

Не все женщины самых богатых мужчин планеты красавицы с длинными ногами и идеальными параметрами. Многие из них выглядят достаточно просто. Дело в том, что большинство жен миллиардеров прошли со своими мужьями длинный путь. Потому и одеваются они достаточно скромно, не стремясь поразить весь мир дорогими нарядами и бриллиантами. Поэтому, образ миллиардерши повторить не так уже и сложно.

Мелинда Гейтс

Жена одного из самых богатых людей планеты познакомилась со своим супругом на пресс-брифинге, будучи сотрудницей его компании. Билл Гейтс был ранее убежден, что чем выше каблук, тем ниже интеллект. Его будущая жена, видимо, покорила его своей простотой. Даже сейчас она отдает предпочтение классике, при этом сочетая базовые цвета и яркие оттенки. У Мелинды все всегда правильно – длинная юбка, черные туфли на низком каблуке. Иногда она даже напоминает учительницу, однако, в ней есть свой шарм.

Элен Мерсье

Жена самого богатого человека Европы, будучи пианисткой, выглядит по-французски утонченно и изысканно. В одежде также предпочитает классику и как можно меньше вычурности. Но тем не менее на людях очень любит показаться в элегантном платье без рукавов и в юбке выше колена. Фигура Элен все еще позволяет ей носить подобные вещи, хотя ей уже 61 год.

Диана Тейлор

Жена Майкла Блумберга, величайшего медиамагната, в силу возраста выбирает соответствующий гардероб, но на приемах предпочитает эффектность, появляясь в эффектных платьях базовых оттенков, но при этом с блестками и богатым декором. В повседневные классические наряды она также часто включает акцентные детали.

Присцилла Чан

Жена основателя Facebook Марка Цукерберга добилась всего в жизни благодаря своему трудолюбия и упорству. Несмотря на то, что женщина происходила из бедной семьи, она своими силами смогла поступить в Гарвард, где и познакомилась со своим будущим супругом. Сейчас она работает педиатром и занимается воспитанием двоих детей. В силу статуса в свет выходит в вечерних платьях, но в обычные дни ее любимые цвета – черный, серый, коричневый. Минимум вычурности, максимум простоты.

Флора Перес Маркоте

Жена Амансио Артеги ранее работала секретарем супруга, была его правой рукой. В одежде предпочитает классику, часто сопровождает мужа на официальных приемах, но старается держаться в тени. Ее гардероб можно назвать достаточно скромным: в основном в нем преобладают классические наряды черного, бежевого и белого цветов. Несмотря на простоту вещей, на самом деле они достаточно дорогие, что видно по крою и качеству.