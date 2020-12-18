Способы наказания детей, которые использовали более века назад

Практика телесных наказаний основана на стремлении взрослых воспитать удобного человека, которого принимало бы социальное общество. Поэтому раньше детей жестоко наказывали как за проступки, так и за невинные шалости. Якобы, это на пользу.

В наше время применение физического и морального насилия над ребёнком осуждается и карается законом. В России же нет чёткой грани, которая определяет, когда наказание становится насилием. Одни семьи считают рукоприкладство недопустимым в воспитании детей, а другие считают такую меру приемлемой. Но уже сейчас за применение физических наказаний по отношению к ребёнку можно получить 15 суток за решёткой. Даже поднимается вопрос о лишении родительских прав. А в детском саду и школе никто и пальцем не смеет тронуть ребёнка. То ли дело, раньше.

В старые времена приветствовалось наказывать подрастающее поколение. Рекомендации бить детей даже встречались в своде правил воспитания. В дореволюционной России предпринимались попытки искоренить жестокие наказания для ребёнка, но должного результата не было. Дети по традиции получали сполна за все оплошности. Как же раньше наказывали девочек и мальчиков?

Пороли розгами

Розги представляют собой несколько связанных прутьев, вымоченных в растворе с солью для гибкости. Поскольку этот вид наказания был официально разрешённым, то избежать его не удалось ни детям крестьян, ни потомкам аристократов.

В школах и гимназиях мальчиков били розгами, плетью, палкой или верёвкой. Для девочек были предусмотрены другие меры воспитания. Наказывал учитель в соответствии со шкалой наказаний, где было указано, сколько ударов положено за определённое поведение ребёнка.

Особенно доставалось ученикам, которые получали духовной образование. Младших били и наставники, и старшие воспитанники. Дети смиренно терпели побои, такие были времена.

Окончательно порка розгами как воспитательная мера ушла только после 1917 года.

Закрывали в тёмной комнате

Неизвестно, какое насилие причиняет наибольший вред неокрепшей детской психике: физическое или моральное. В XIX веке за неподобающее поведение ребёнка могли закрыть в тёмном чулане, сарае, подвале или нежилом помещении.

Ставили на горох

В современном мире навряд ли кто-то ставит ребёнка на колючую крупу в целях наказания. А вот в семьях, живших более века назад, это было обычным делом. Дети послушно шли в угол с насыпанным там горохом, гречневой крупой или солью. Ведь это была не самая строгая мера воспитания, синяки и ссадины на коленях считались пустяками.

Надевали позорное ярмо на шею

Ещё одно моральное издевательство. Педагоги так «учили» ребёнка ответственности за свою ошибку: вешали на шею табличку, где была указана нелестная информация об ученике и проступке. Предполагалось, что так нарушитель очистится от дурных мыслей. Но на самом деле, юное создание получало насмешки сверстников, унижение и обиду в душе.

Таскали за волосы

Сложно такое представить, но ещё в начале прошлого века учитель мог при всём классе оттаскать ребёнка за волосы. И лучше было не кричать во время экзекуции, а иначе ученику грозили розги или карцер. Известен случай, когда педагог протащила девочку через весь класс за хвост, а затем отрезала ей волосы в коридоре. В настоящем времени такой учитель оказался бы в суде.

Лишали пищи

Абсолютно всех детей прошлого времени касалось такое наказание, как лишение обеда или ужина. Отпрысков знати лишали вкусностей за провинности, давали только суп или хлеб. А вот в крестьянских семьях могли и не кормить вовсе какое-то время. При этом, если малыш за столом баловался или быстрее отца хватался за тарелку с едой, то получал от взрослого ложкой по лбу.

Сажали за «чёрный стол»

Такое наказание касается девочек, к ним относились гуманнее. Бить учениц запрещалось, но применялось наказание именуемое «чёрный стол». Провинившейся девочке не разрешали обедать со всеми. Она ела, стоя за отдельным столом и надев специальный фартук.

Отправляли в карцер

В современном мире карцер есть разве что в тюрьмах. А вот когда-то нахождение в карцере применялось в воспитательных целях для тех детей, которые нарушали правила поведения. Эти крохотные комнатушки с малопригодными условиями для жизни были очень популярным способом наказания на протяжении ста лет! Карцер был даже в лицее, где учился А.С. Пушкин. Там старались относиться лояльно к ученикам, но за серьёзный проступок всё же отправляли в это неприглядное помещение.

Заставляли преклоняться на коленях

Непослушание для ребёнка могло обернуться таким наказанием: он должен был помолиться, а после опуститься на колени и встать с них в полный рост. Количество повторений таких действий определяли наставник или родитель. Также взрослые ставили своих детей в угол на колени и заставляли при этом держать в руках тяжёлые книги. Конечности бедного ребёнка затекали, а колени сильно болели.