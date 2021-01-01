Стресс и знаки зодиака: как справиться с усталостью и раздражением

Окружающий мир сейчас сложный, поэтому люди часто попадают в стрессовые ситуации. Они появляются на работе, в общественном транспорте, дома, на улице. Даже от чтения новостей в социальных сетях или от звонков родных/друзей каждый из нас может испытать сильный стресс и волнение, которые ухудшат настроение, вызовут раздражение и усталость. Существуют разные методики вернуть себе нормальное состояние. Во многом выбор способа зависит от конкретного знака зодиака.

Овны

Предпочитают СПА, поскольку Огненным знакам важно время от времени замедлиться и нажать на кнопку «пауза». СПА-процедуры отлично расслабляют и позволяют отдохнуть. В домашних условиях также можно устроить такой небольшой перерыв, сделав маску для лица или рук, обертывание для тела, приняв ванну с бокалом шампанского.

Тельцы

Для них подходит только музыка, которая является настоящей музыкальной терапией. Если вы родились под этим знаком зодиака, необходимо на досуге составить плейлист любимых песен, мелодий и композиций. Слушать их необходимо в тихом, спокойном месте, желательно еще и уединенном. Это позволит погрузиться в звуки и отрешиться от проблем.

Близнецы

Обожают заниматься медитацией, которая настраивает на нужный лад. Близнецам часто сложно сосредоточиться на нескольких вещах, поэтому медитативные практики отлично успокаивают и расслабляют.

Раки

У этого знака развит эмоциональный интеллект, благодаря которому Рак тонко ощущает все, что происходит вокруг. Снять стресс можно с помощью любимого сериала или ситкома.

Львы

Если представители семейства кошачьих устали, то лучший способ вернуться в норму -читать. Чаще всего Лев выбирает художественную литературу, которая позволяет перенестись в другой мир. Тяжелые книги не подходят, ведь это вызовет дополнительную нагрузку на мозг.

Девы

Трудолюбивый знак зодиака, что часто и приводит к стрессам. Для Дев важно побольше отдыхать, хотя они об этом часто забывают. Прекрасно справиться с усталостью помогает ванна с пеной. В нее необходимо добавить эфирные масла, вокруг расставить ароматические свечи и включить расслабляющую музыку. Эффект проявляется мгновенно!

Весы

Знак характеризуется добротой и тем, что часто сдерживает свой гнев. Но пар выпускать надо, в чем отлично помогают спортивные тренировки. Достаточно побегать на свежем воздухе, чтобы увеличить количество эндорфинов в крови.

Скорпионы

Страстные, творческие, вдумчивые люди, у которых накапливаются эмоции и мысли. Справиться с ними помогают блоги и дневники. Это позволяет упорядочить чувства и расставить все по местам.

Стрельцы

Обожают смотреть комедийные шоу, стендапы, комедии, получая от этого огромное удовольствие. Смех для Стрельцов — лучшее средство, чтобы справиться с усталостью и стрессом.

Козероги

Отличаются повышенным уровнем ответственности и сильным самоконтролем. Освободиться от контролера в голове позволяют танцы. Можно разово записаться на танцы в балетную студию или потанцевать в собственной комнате, громко включив музыку.

Водолеи

Независимые, обожающие одиночество Водолеи также подвержены стрессам. Избавиться от них можно только с помощью друзей, любимых людей или знакомых. После таких встреч происходит апгрейд Водолеев.

Рыбы

Они рождены плавать, поэтому водная стихия отлично справится с усталостью, поможет забыть о ней. Кроме того, такая терапия является прекрасной альтернативой спорту и психологам.