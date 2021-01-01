Стресс и знаки зодиака: как справиться с усталостью и раздражением

Окружающий мир сейчас сложный, поэтому люди часто попадают в стрессовые ситуации. Они появляются на работе, в общественном транспорте, дома, на улице. Даже от чтения новостей в социальных сетях или от звонков родных/друзей каждый из нас может испытать сильный стресс и волнение, которые ухудшат настроение, вызовут раздражение и усталость. Существуют разные методики вернуть себе нормальное состояние. Во многом выбор способа зависит от конкретного знака зодиака.
Овны
Предпочитают СПА, поскольку Огненным знакам важно время от времени замедлиться и нажать на кнопку «пауза». СПА-процедуры отлично расслабляют и позволяют отдохнуть. В домашних условиях также можно устроить такой небольшой перерыв, сделав маску для лица или рук, обертывание для тела, приняв ванну с бокалом шампанского.
Тельцы
Для них подходит только музыка, которая является настоящей музыкальной терапией. Если вы родились под этим знаком зодиака, необходимо на досуге составить плейлист любимых песен, мелодий и композиций. Слушать их необходимо в тихом, спокойном месте, желательно еще и уединенном. Это позволит погрузиться в звуки и отрешиться от проблем.
Близнецы
Обожают заниматься медитацией, которая настраивает на нужный лад. Близнецам часто сложно сосредоточиться на нескольких вещах, поэтому медитативные практики отлично успокаивают и расслабляют.
Раки
У этого знака развит эмоциональный интеллект, благодаря которому Рак тонко ощущает все, что происходит вокруг. Снять стресс можно с помощью любимого сериала или ситкома.
Львы
Если представители семейства кошачьих устали, то лучший способ вернуться в норму -читать. Чаще всего Лев выбирает художественную литературу, которая позволяет перенестись в другой мир. Тяжелые книги не подходят, ведь это вызовет дополнительную нагрузку на мозг.
Девы
Трудолюбивый знак зодиака, что часто и приводит к стрессам. Для Дев важно побольше отдыхать, хотя они об этом часто забывают. Прекрасно справиться с усталостью помогает ванна с пеной. В нее необходимо добавить эфирные масла, вокруг расставить ароматические свечи и включить расслабляющую музыку. Эффект проявляется мгновенно!
Весы
Знак характеризуется добротой и тем, что часто сдерживает свой гнев. Но пар выпускать надо, в чем отлично помогают спортивные тренировки. Достаточно побегать на свежем воздухе, чтобы увеличить количество эндорфинов в крови.
Скорпионы
Страстные, творческие, вдумчивые люди, у которых накапливаются эмоции и мысли. Справиться с ними помогают блоги и дневники. Это позволяет упорядочить чувства и расставить все по местам.
Стрельцы
Обожают смотреть комедийные шоу, стендапы, комедии, получая от этого огромное удовольствие. Смех для Стрельцов — лучшее средство, чтобы справиться с усталостью и стрессом.
Козероги
Отличаются повышенным уровнем ответственности и сильным самоконтролем. Освободиться от контролера в голове позволяют танцы. Можно разово записаться на танцы в балетную студию или потанцевать в собственной комнате, громко включив музыку.
Водолеи
Независимые, обожающие одиночество Водолеи также подвержены стрессам. Избавиться от них можно только с помощью друзей, любимых людей или знакомых. После таких встреч происходит апгрейд Водолеев.
Рыбы
Они рождены плавать, поэтому водная стихия отлично справится с усталостью, поможет забыть о ней. Кроме того, такая терапия является прекрасной альтернативой спорту и психологам.
Как вам удается справиться со стрессом?