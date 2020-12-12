Термобелье: что это, состав, как выбрать

Заниматься спортом или гулять можно в любую погоду. Главное, чувствовать себя комфортно, тепло и уютно. Все зависит от одежды, которую носит человек. Современные вещи шьются из материалов, учитывающих фактор физической активности и комфорта. Подобные технологии используются и для создания такого вида одежды, как термобелье.

Значение термина

Большинство людей думают, что приставка «термо» говорит об обогреве тела. На самом деле, это не самая главная функция подобного белья. Ведь оно должно подходить и для активного отдыха, и прогулок, и спорта. Поэтому материалы обладают влагоотталкивающими и антибактериальными свойствами.

Термобельем называют нательные элементы одежды, которые делаются из синтетики, натурального материала или же бывают смешанными. Сложная структура помогает отводить лишнюю влагу, сохранять тепло, вырабатываемое телом.

Обычно в комплекты термобелья включают топы, трусы, носки, майки, кальсоны. В последнее время ассортимент расширился за счет спортивной одежды.

Функции

Отвод лишней влаги с кожи, при этом впитывание не происходит. Вспомните хлопковое белье, которое быстро от влаги намокает. Из-за этого возникает сильное переохлаждение тела. Такого эффекта с термобельем не будет, ведь оно просто отводит влагу.

Регуляция теплообмена, что позволяет сохранять тепло без перегрева тела.

Дает свободу движения за счет использования эластичных тканей.

Длительное сохранение гигиены тела, благодаря чему никогда не возникнет неприятный запах пота.

Сохраняется высокий уровень комфорта, независимо от подвижности.

Состав белья

Производится из полотен ткани разной плотности. Для пошива применяется сырье со специальной структурой плетением нитей. Они могут складываться в разную схему. Оптимальной считают ячеистую ткань, где внутренние ячейки отводят пот наружу, а внешние – оперативно распределяют по поверхности и испаряют ненужную влагу. Так энергия тела не тратится зря, а организм сохраняет выработанное тепло.

Покупать термобелье надо только из качественного материала. Если он сделан из дешевых тканей, то будет колоться, много весить и не избавит от излишка влаги.

Большинство моделей делают из синтетических материалов, куда добавляют натуральные элементы. Исключением является шерсть новозеландских мериносов.

Искусственные волокна не копят влагу, быстро ее испаряют. Термобелье из синтетики долго носится, является гипоаллергенным, пресекает размножение бактерией. Такая одежда изготавливается из полиэстера, полипропилена, полиамида, эластана. Реже – из нейлона и полиакрила.

Усилить свойства искусственного материала помогают природные элементы. К ним относятся хлопок, мериносовая шерсть, шелк.

Советы по выбору

Люди, которые много двигаются, занимаются спортом, бегают в зимнее время, должны приобрести термобелье, сшитое полностью из синтетических тканей. Они не копят влагу, не так подвержены деформации. Искусственные материалы не призваны долго сохранять тепло, что не важно, если бегать, кататься на лыжах, гулять с друзьями на природе.

Для повседневной носки подходит термобелье, сшитое из хлопка, шерсти или из комбинированных материалов. Важно учитывать плотность ткани. Для мерзляков надо покупать вещи, сделанные из плотных материалов.

Эксперты советуют обращать внимание на фактор температуры. Это позволит подобрать вещи так, чтобы не мерзнуть в них на улице и в помещении с плохой системой отопления.

Не надо покупать термобелье на размер больше или меньше. Оно должно «сидеть» плотно, точно по телу. Только тогда одежда будет выполнять свои функции.

Необходимо проверить швы. О качестве говорит их плоскость и усиленность. Если у термобелья будет присутствовать антибактериальная пропитка, то это убережет от появления неприятных запахов.

Стоит помнить о том, что подобные детали гардероба стираются в режиме «ручная стирка» при температуре до 40 градусов. Их не выкручивают и не отжимают, а также не гладят!