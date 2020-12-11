Убежденные холостяки: кто они по знаку зодиака

Астрологи давно говорят, что характер и судьба человека определяются его датой, местом и временем рождения. Важную роль играет и знак зодиака, который во многом формирует жизненные ценности, предпочтения и путь каждого из нас. Специалисты советуют не игнорировать предсказания звезд, ведь они помогают справиться со сложностями и избежать встреч с людьми, которые принесут в жизнь проблемы. Особенно это актуально для незамужних женщин, которые ищут себе спутника жизни, надеясь, что каждый новый избранник станет мужем. На свидания ходить надо, чтобы и время приятно провести, и узнать, под каким знаком зодиака родился мужчина. Гороскоп избранника влияет на его желание жениться и создавать семью. В рейтинг холостяков попали пять представителей звезд.

Стрелец

На первом месте у него находятся увлечения, друзья, собственная реализация и амбиции, но не семья. А все потому, что обязательства – главные или дополнительные – тяготят, раздражают и выматывают. Виновата в этом переменчивая натура Стрельцов. Он не способен на полную отдачу, чего требует семья, жена и дети. Если данный знак зодиака все-таки пойдет в ЗАГС, то семейная жизнь с ним будет испытанием, ведь он будет стремиться все время все узнавать, пробовать и примерять на себя.

Овен

Чтобы строить серьезные и крепкие отношения, нужны зрелость, умение идти на компромиссы. Овны не сильны в этом, поэтому избегают создания семьи и женитьбы. У них нет постоянства в характере и поведении. Для них больше характерны эгоистичность, капризность, накал страстей, что мешает отступить, если случиться серьезный кризис.

Такое поведение выдерживают не все пары. Овны во время ссоры способны встать, уйти, ведь все идет не по их сценарию и желанию.

Близнецы

Астрологи говорят, что среди представителей этого знака много изменщиков и лгунов. Близнецы непостоянные, будут говорить о любви и верности, а на следующий день не ответят на сообщение и телефонные звонки. Нет гарантий, что мужчина-Близнец, находящийся в отношениях долгое время, останется. Он всегда может исчезнуть, оставив после себя разбитое сердце.

Когда придет время принимать решение и отвечать за собственные слова, обещания, то начнет изворачиваться и переводить стрелки на спутницу.

Водолей

Ценят свободу и любят ее. В их понимании отношения и брачные узы станут серьезными ограничителями свободы. Именно это Водолеев пугает, они не воспринимают подобные требования судьбы, оставаясь холостяками в течение всей жизни. Если же встречают женщину, которая будет любить свободу так же, как и он, тогда передумают и побегут в ЗАГС.

Дева

Астрологи говорят о мужчинах-Девах одно и тоже – самодостаточные, прагматичные, самостоятельные. Их не интересует брак или семья только ради того, чтобы выполнить семейные или социальные нормативы.

Решение сделать предложение будет продиктовано только вспышкой чувств, которая крайне редко происходит у представителей земного знака. Ради судьбоносной встречи Дева будет ждать и, возможно, всю жизнь. Не исключено, что останется навсегда холостяком.