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Умывание по-корейски для сохранения молодости кожи

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Все больше женщин Кореи практикуют системы многоступенчатого ухода за кожей. Именно поэтому они щепетильно подбирают разнообразные уходовые средства. Однако дело не в количестве, а в том, чтобы правильно выполнить каждый шаг. И основополагающая из них – это умывание.

Система 4-2-4

Многие знаменитости пользуется этой схемой, которая занимает минимум времени, но дает потрясающий эффект. Для начала нужно растереть в руках гидрофильное масло и нанести его на влажную кожу, но не спешить его смывать, необходимо выполнять лёгкий массаж на протяжении 4 минут. А затем приходит черед пенки. Средство наносят, массируя кожу в течение 2 минут, далее нужно ополаскивать лицо 4 минуты, меняя поочередно тёплую и холодную воду.

Контрастное умывание построено на чередовании температур. Если ополаскивать лицо то горячей, то холодной водой, в течение одного умывания укрепляются мелкие сосуды на лице, кожа выглядит намного свежее и бонусом идет ощущение бодрости. Чтобы выполнить это умывание по-корейски, нужно смочить полотенце горячей водой и протереть лицо. Затем наносят очищающее средство и массируют кожу 2 минуты, далее нужно смыть его холодной водой и в завершении протереть лицо льдом. Этот метод актуален для обладательниц нормальной или жирной кожи. Чтобы избавиться от расширенных пор, этот метод тоже подойдёт.

Умывание по-корейски для сохранения молодости кожи

Молочное умывание предполагает использование не косметического молочка для умывания, а самого настоящего молока. Нужно сначала сполоснуть лицо теплой водой, промокнуть полотенцем и дальше втирать молоко массажными движениями в течение 3-5 минут. Затем сполоснуть кожу прохладной водой. Данные уход очень хорошо помогает обладательницам сухой кожи, избавляет от ощущения стянутости, раздражения и шелушения. При регулярном использовании тон лица выравнивается. Если кожа жирная, то лучше всего использовать кефир или другой кисломолочный продукт.

Умывание под душем – простой, но действенный способ ухода за кожей. Нужно просто умывать лицо под прохладными струями воды. Такой простой метод хорошо тонизирует кожу и преображает её в течение недели. Сначала нужно умывать лицо теплой водой, втереть в кожу в течение минуты очищающее средство и дальше ополаскивать струями холодной воды.

А вам подходит корейская система ухода за кожей?

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