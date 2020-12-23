Умывание по-корейски для сохранения молодости кожи

Все больше женщин Кореи практикуют системы многоступенчатого ухода за кожей. Именно поэтому они щепетильно подбирают разнообразные уходовые средства. Однако дело не в количестве, а в том, чтобы правильно выполнить каждый шаг. И основополагающая из них – это умывание.

Система 4-2-4

Многие знаменитости пользуется этой схемой, которая занимает минимум времени, но дает потрясающий эффект. Для начала нужно растереть в руках гидрофильное масло и нанести его на влажную кожу, но не спешить его смывать, необходимо выполнять лёгкий массаж на протяжении 4 минут. А затем приходит черед пенки. Средство наносят, массируя кожу в течение 2 минут, далее нужно ополаскивать лицо 4 минуты, меняя поочередно тёплую и холодную воду.

Контрастное умывание построено на чередовании температур. Если ополаскивать лицо то горячей, то холодной водой, в течение одного умывания укрепляются мелкие сосуды на лице, кожа выглядит намного свежее и бонусом идет ощущение бодрости. Чтобы выполнить это умывание по-корейски, нужно смочить полотенце горячей водой и протереть лицо. Затем наносят очищающее средство и массируют кожу 2 минуты, далее нужно смыть его холодной водой и в завершении протереть лицо льдом. Этот метод актуален для обладательниц нормальной или жирной кожи. Чтобы избавиться от расширенных пор, этот метод тоже подойдёт.

Молочное умывание предполагает использование не косметического молочка для умывания, а самого настоящего молока. Нужно сначала сполоснуть лицо теплой водой, промокнуть полотенцем и дальше втирать молоко массажными движениями в течение 3-5 минут. Затем сполоснуть кожу прохладной водой. Данные уход очень хорошо помогает обладательницам сухой кожи, избавляет от ощущения стянутости, раздражения и шелушения. При регулярном использовании тон лица выравнивается. Если кожа жирная, то лучше всего использовать кефир или другой кисломолочный продукт.

Умывание под душем – простой, но действенный способ ухода за кожей. Нужно просто умывать лицо под прохладными струями воды. Такой простой метод хорошо тонизирует кожу и преображает её в течение недели. Сначала нужно умывать лицо теплой водой, втереть в кожу в течение минуты очищающее средство и дальше ополаскивать струями холодной воды.