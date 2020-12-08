В чем можно встретить Новый год 2021

В предпраздничной суете некоторые тщательно подбирают новогодний наряд. В сложившейся ситуации с безопасностью для здоровья большинство решает остаться дома и отметить праздник в семейном кругу.

Символом наступающего года будет Бык, который ценит уют и домашнюю атмосферу. Тенденция к умиротворенной обстановке не означает, что можно встретить символ года в домашней одежде.

Торжественная атмосфера

Символ наступающего года Белый Металлический Бык. Поэтому стоит отдать предпочтение натуральным материалам, желательно блестящие, светлые цвета тканей, металлические аксессуары или акценты. Отличным вариантом для новогоднего наряда станет белый или серебряный цвет. При этом стоит учесть, что Бык не любит пафоса и мишуры. Классический сдержанный стиль с аксессуарами подойдет как нельзя кстати.

Белый цвет один из уникальных. Простая блуза или кофта, платье с правильно подобранными аксессуарами выглядят свежо и празднично. Строгий цвет можно разбавить украшениями из металла, туфлями или поясом с блеском или переливами, необычной брошкой.

Красный и черный цвет из наряда стоит исключить. Быка раздражает яркий красный, а черный лучше оставить для другого торжественного мероприятия. Нельзя выбирать одежду с хищными и змеиными принтами.

Для новогодней ночи лучше выбрать спокойные светлые оттенки: голубой, бежевый, персиковый.

Бык не любит небрежности. Заранее стоит подумать о неброском аккуратном маникюре, подобрать макияж и уложить волосы. Фасон наряда не должен быть вызывающим. От глубоких декольте, огромного количества рюш, меховых боа лучше отказаться.

Простой сдержанный силуэт, неплотно прилегающие топы и блузы, свободные платья порадуют символ года. Любительницам брючных костюмов стоит подобрать свободный и легкий комплект. Офисный костюм для новогодней ночи не актуален.

Мужчинам торжество доставляет меньше хлопот. Достаточно остановиться на классике. Сдержанные светлые рубашки, пиджаки, брюки с кожаным ремнем станут отличным вариантом для мужского образа.

Веселый праздник

Для празднования новогодней ночи многие отправляются на дачи или в загородные дома, где не нужно много думать о наряде. Утепленные рубашки, свитера, шерстяные юбки и смешные угги здесь вполне уместны.

Для создания праздничной атмосферы стоит обратить внимание на одежду с новогодними принтами (снежинки, елочки, олени).

Для дружных семей производители выпускают комплекты в одном стиле. Можно использовать для всех один аксессуар.

Костюмированная вечеринка

Бык любит активность и авантюризм. Для празднования новогодней ночи можно придумать вечеринку. Подобрать конкурсы, тематику и купить подходящие костюмы или выбрать несколько «говорящих» аксессуаров.

Можно нарядить домашних питомцев, которые вызовут у окружающих море умиления.